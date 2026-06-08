منتخب البرازيل يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب في كأس العالم 2026

وتعرض ويسلي، المدافع الأساسي في تشكيلة "السامبا"، لإصابة في أوتار الركبة، خلال الم
باراة الودية التي جمعت منتخب البرازيل
بنظيره المصري، والتي انتهت بفوز "السامبا" بنتيجة 2-1 السبت الماضي.
وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها ويسلي خطورة الإصابة، مما استدعى استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب
، في ضربة تربك الحسابات التكتيكية لمدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي
قبل أيام قليلة من صافرة انطلاق البطولة.
وبحسب ما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
، فقد وقع الاختيار على إيدرسون (26 عاما)، لاعب وسط أتالانتا الإيط
الي، لسد الفراغ الذي تركه ويسلي في صفوف المنتخب.
وينتظر أن يفتتح المنتخب البرازيلي، حامل الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس العالم
بخمس مرات، مشواره
في مونديال 2026 بمواجهة قوية أمام المنتخب المغربي
، في الجولة الأولى من دور المجموعات، والمقررة يوم الأحد المقبل.
ويقع "راقصو السامبا" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب
، اسكتلندا، وهايتي، في مجموعة تبدو في متناول البرازيل على الورق.