منتخب البرازيل يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب في كأس العالم 2026

وتعرض ويسلي، المدافع الأساسي في تشكيلة "السامبا"، لإصابة في أوتار الركبة، خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بنظيره المصري، والتي انتهت بفوز "السامبا" بنتيجة 2-1 السبت الماضي.وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها ويسلي خطورة الإصابة، مما استدعى استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب، في ضربة تربك الحسابات التكتيكية لمدرب منتخب البرازيل كارلو قبل أيام قليلة من صافرة انطلاق البطولة.وبحسب ما أعلنه ، فقد وقع الاختيار على إيدرسون (26 عاما)، لاعب وسط أتالانتا الإيطالي، لسد الفراغ الذي تركه ويسلي في صفوف المنتخب.وينتظر أن يفتتح المنتخب البرازيلي، حامل الرقم القياسي في التتويج بلقب بخمس مرات، في مونديال 2026 بمواجهة قوية أمام المنتخب ، في الجولة الأولى من دور المجموعات، والمقررة يوم الأحد المقبل.ويقع "راقصو السامبا" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات ، اسكتلندا، وهايتي، في مجموعة تبدو في متناول البرازيل على الورق.