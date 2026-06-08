ترحيل حكم عربي من الولايات المتحدة قبل مشاركته في مونديال 2026

وذكرت تقارير إعلامية أن سلطات الهجرة الأمريكية رفضت دخوله دون الكشف عن الأسباب، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من أو الجهات الأمريكية المختصة بشأن الواقعة.ويعد أرطان من أبرز الحكام في إفريقيا، وسبق أن أدار نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، كما توج بجائزة أفضل حكم إفريقي، وكان اختياره للمشاركة في مونديال 2026 يمثل إنجازاً بارزاً للتحكيم الإفريقي.