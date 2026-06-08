دياز يجبر مشجعا على خلع قميص برشلونة

وشارك دياز في المباراة الودية التي جمعت المنتخب بنظيره النرويجي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمس الأحد، في إطار استعدادات كلا المنتخبين لخوض غمار 2026.ونشرت صحيفة "آس" مقطع فيديو يظهر أحد المشجعين يطلب الحصول على قميص دياز عقب نهاية المباراة، لكن النجم المغربي رفض طلبه في البداية، مصرا على أن يخلع المشجع قميصه الذي يحمل شعار برشلونة، المنافس التقليدي للنادي الملكي.واستجاب المشجع لطلب دياز، ليقوم الأخير بمنحه قميصه مع منتخب "أسود الأطلس".ويستعد دياز ومنتخب "أسود الأطلس" لخوض كأس العالم 2026، حيث يقع في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات ، اسكتلندا، وهايتي.