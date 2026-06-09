الكشف عن موعد تقديم مورينيو في ريال مدريد

وقال الصحفي الشهير دييجو بلازا كاسالس، في تصريحات لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "لقد استلم بالفعل الـ15 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الخاص بمورينيو، وسيعلن النادي رسميًا عن دفع هذا الشرط، صباح الثلاثاء، وسينفصل المدرب تمامًا عن النادي البرتغالي".وأضاف: "سيعلن أيضا يوم الثلاثاء أن هو المدرب الجديد، بينما سيكون تقديم (سبيشيال وان) للجماهير، يوم الأربعاء".وتابع: "يجب أن أؤكد أن لن يتواجد في الجهاز الفني لجوزيه مورينيو في ريال كما تردد مؤخرا، بينما سيتواجد بعض الفنيين الذين عملوا معه في بنفيكا، أي أن ماتشادو وجواو تيراليا متواجدان في جهازه الفني، بالإضافة إلى المحلل ميجيل ومدرب الحراس نونو ".يذكر أن ، رئيس ريال مدريد، سبق أن أعلن عن عودة مورينيو، كما أكد المدرب البرتغالي أنباء الولاية الثانية له في " برنابيو".