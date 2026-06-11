لأول مرة في التاريخ.. ثلاث حفلات افتتاح لنسخة مونديالية واحدة

– رياضة



تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الخميس إلى ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي، حيث تنطلق منافسات 2026 بحفل افتتاح استثنائي يسبق مباراة وجنوب إفريقيا.





وتبدأ الاحتفالات من العاصمة المكسيكية، حيث يستضيف ملعب "أزتيكا"، الذي بات يحمل اسم "إستاديو سيوداد دي مكسيكو" خلال البطولة، أولى مراسم الافتتاح قبل مواجهة المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب إفريقي في المباراة الافتتاحية.



وأولت السلطات المكسيكية الحدث اهتماما استثنائيا، حيث أعلنت تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كما طلبت من موظفي الحكومة العمل من المنزل لتخفيف الازدحام المروري المتوقع في العاصمة التي تشتهر بكثافتها السكانية وحركتها المرورية المزدحمة.



وتأتي هذه الإجراءات بهدف تسهيل حركة الجماهير وضمان انسيابية الوصول إلى الملعب في يوم ينتظر أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.



موعد حفل افتتاح 2026 الأول قبل مباراة وجنوب أفريقيا، والتي تُلعب يوم الخميس 11 حزيران، على أن ينطلق هذا الحفل عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ، قبل ساعتين من بداية المواجهة الأولى بالمونديال.

وتحمل النسخة الحالية العديد من السوابق التاريخية، إذ تقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي والمكسيك وكندا، كما تشهد لأول مرة ثلاث حفلات افتتاح منفصلة، بحيث تستضيف كل دولة احتفالها الخاص بالتزامن مع انطلاق مبارياتها الأولى في البطولة.وتبدأ الاحتفالات من العاصمة المكسيكية، حيث يستضيف ملعب "أزتيكا"، الذي بات يحمل اسم "إستاديو سيوداد دي مكسيكو" خلال البطولة، أولى مراسم الافتتاح قبل مواجهة المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب إفريقي في المباراة الافتتاحية.وأولت السلطات المكسيكية الحدث اهتماما استثنائيا، حيث أعلنت تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كما طلبت من موظفي الحكومة العمل من المنزل لتخفيف الازدحام المروري المتوقع في العاصمة التي تشتهر بكثافتها السكانية وحركتها المرورية المزدحمة.وتأتي هذه الإجراءات بهدف تسهيل حركة الجماهير وضمان انسيابية الوصول إلى الملعب في يوم ينتظر أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.

أما الحفل الافتتاحي الثاني للمونديال سيكون في كندا، وتحديدًا في مدينة تورنتو، يوم الجمعة 12 حزيران قبل ساعتين من انطلاق مواجهة كندا والبوسنة والهرسك، أي في الثامنة مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة.



أما آخر حفل افتتاح لكأس العالم 2026 فسيكون في بلاد العم سام، وتحديدًا في ولاية لوس أنجلوس، بملعب صوفي ستاديوم، صباح السبت 13 حزيران قبل ساعتين من مواجهة الولايات المتحدة وباراغواي، لينطلق الحدث عند الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.



وتتصدر النجمة الكولومبية شاكيرا قائمة المشاركين في الحفل، حيث تقدم إلى جانب النجم بوي، الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 "داي داي" في واحدة من أكثر الفقرات المنتظرة خلال الاحتفالية.



ولا تقتصر المشاركة الفنية على شاكيرا وبورنا بوي، بل تضم مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الموسيقى في اللاتينية والعالم، من بينهم فرنانديز، وبيليندا، وجيه بالفين، وداني أوشن، وليلا داونز، وفرقة لوس أنجلوس أزوليس، وفرقة مانا، إضافة إلى المغنية الجنوب إفريقية تايلا.



ويعكس هذا التنوع الموسيقي الطابع العالمي للبطولة، حيث تسعى إلى تقديم عرض يجمع بين الثقافة المكسيكية والإيقاعات اللاتينية واللمسات العالمية في مشهد احتفالي يواكب مكانة كأس العالم كأكبر حدث رياضي على وجه الأرض.



وبعد ساعات من انطلاق المنافسات في المكسيك، تنتقل الاحتفالات إلى كندا والولايات المتحدة.



وفي تورونتو، تستضيف كندا حفلها الافتتاحي بعد غد الجمعة، قبل مواجهة ، بمشاركة مجموعة من الفنانين البارزين، وبينهم بوبليه وأليسيا كارا وآلانيس موريسيت وجيسي ريز ونورا فتحي.



أما الولايات المتحدة، فستقيم احتفالها الخاص في ملعب "سوفي" بمدينة إنغلوود في ولاية ، والذي يحمل اسم "لوس أنجلوس ستاديوم" خلال البطولة التزاما بلوائح " " الخاصة بالرعاة التجاريين.



ويقام الحفل قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي المقررة فجر يوم البست بتوقيت غرينتش، بمشاركة كاتي بيري، وليسا، وأنيتا، وفيوتشر، وريما، وتايلا.



وستفتح أبواب الملاعب قبل ساعات من انطلاق المباريات، مع تنظيم فعاليات ترفيهية وتجارب تفاعلية وعروض موسيقية وبرامج مباشرة للجماهير، في إطار سعي المنظمين لتحويل أيام المباريات الافتتاحية إلى مهرجانات رياضية وثقافية متكاملة.



ولا تتوقف الابتكارات عند حفلات الافتتاح، إذ تشهد البطولة أيضا حدثا غير مسبوق يتمثل في إقامة عرض فني بين شوطي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.



وأعلن "الفيفا" ومنظمة "غلوبال سيتيزن" أن مادونا وشاكيرا وفرقة "بي تي إس" سيقودون هذا العرض التاريخي، في خطوة مستوحاة من عروض ما بين الشوطين الشهيرة في الأحداث الرياضية الأمريكية الكبرى، وعلى رأسها نهائي الأمريكية (السوبر بول).



ومع لانطلاق المنافسات، تبدو الجماهير على موعد مع افتتاح استثنائي يجمع بين كرة القدم والموسيقى والاستعراض، ويمهد الطريق لنسخة يتوقع أن تكون واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تميزا وإثارة في التاريخ.



