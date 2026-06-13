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فوضى قبل البداية.. لصوص يسرقون معدات منتخب إنجلترا في أمريكا

كأس العالم 2026

2026-06-13 | 01:47
فوضى قبل البداية.. لصوص يسرقون معدات منتخب إنجلترا في أمريكا
629 شوهد



السومرية نيوز- رياضة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تعرض جزء من تجهيزات منتخب إنجلترا لعملية سرقة أثناء نقلها لمقر الإقامة والتدريبات في مدينة كانساس سيتي الأمريكية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.


وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية، بينها تقارير نسبت إلى صحيفة "ذا صن"، فإن الحادثة وقعت خلال نقل معدات المنتخب من معسكره التحضيري في ولاية
فلوريدا إلى مقر الإعداد النهائي، حيث تم استهداف شاحنة تقل تجهيزات الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن المسروقات لم تقتصر على الأحذية الرياضية فقط، بل شملت كرات تدريب، وأجهزة تحليل الأداء، إضافة إلى معدات فنية وخطط تكتيكية خاصة بالجهاز الفني بقيادة المدرب توماس توخيل، ما اعتبر خسارة لوجستية مؤثرة قبل انطلاق البطولة.

كما أفادت التسريبات بأن بعض اللاعبين البارزين قد يكونون تضرروا من الحادث، من بينهم الهداف هاري كين، ولاعب الوسط جود بيلينغهام، في وقت تعمل فيه الإدارة على تأمين بدائل عاجلة لتجهيز الفريق قبل المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية الأمريكية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة، في
ظل غموض الطريقة التي نفذت بها عملية السرقة، وما إذا كانت نتيجة خطأ لوجستي أو عملية مدبرة.

وبينما لم يصدر تأكيد رسمي من الاتحاد الإنجليزي حتى الآن، تؤكد التقارير أن الطاقم الإداري يسابق الزمن لتعويض المعدات المفقودة، خصوصا مع اقتراب انطلاق المنافسات، وسط مخاوف من تأثير الحادثة على تركيز اللاعبين واستقرار التحضيرات في مرحلة حساسة من الإعداد للمونديال.
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