فوضى قبل البداية.. لصوص يسرقون معدات منتخب إنجلترا في أمريكا

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية، بينها تقارير نسبت إلى صحيفة "ذا صن"، فإن الحادثة وقعت خلال نقل معدات المنتخب من معسكره التحضيري في ولايةفلوريدا إلى مقر الإعداد النهائي، حيث تم استهداف شاحنة تقل تجهيزات الفريق.وأشارت التقارير إلى أن المسروقات لم تقتصر على الأحذية الرياضية فقط، بل شملت كرات تدريب، وأجهزة تحليل الأداء، إضافة إلى معدات فنية وخطط تكتيكية خاصة بالجهاز الفني بقيادة المدرب ، ما اعتبر خسارة لوجستية مؤثرة قبل انطلاق البطولة.كما أفادت التسريبات بأن بعض اللاعبين البارزين قد يكونون تضرروا من الحادث، من بينهم الهداف ، ولاعب الوسط ، في وقت تعمل فيه الإدارة على تأمين بدائل عاجلة لتجهيز الفريق قبل المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا.وأضافت المصادر أن الأمريكية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة، فيظل غموض الطريقة التي نفذت بها عملية السرقة، وما إذا كانت نتيجة خطأ لوجستي أو عملية مدبرة.وبينما لم يصدر تأكيد رسمي من حتى الآن، تؤكد التقارير أن الطاقم الإداري يسابق الزمن لتعويض المعدات المفقودة، خصوصا مع اقتراب انطلاق المنافسات، وسط مخاوف من تأثير الحادثة على تركيز اللاعبين واستقرار التحضيرات في مرحلة حساسة من الإعداد للمونديال.