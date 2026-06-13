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منافس العراق.. أزمة مفاجئة تضرب السنغال في كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

2026-06-13 | 06:55
منافس العراق.. أزمة مفاجئة تضرب السنغال في كأس العالم 2026
12,688 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تلقى منتخب السنغال صدمة غير متوقعة، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في مرحلة المجموعات من نهائيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، قبل واحدة من أقوى مواجهات البطولة أمام فرنسا، حيث يترقب المتابعون انعكاسات هذه الأزمة على جاهزية المنتخب السنغالي داخل أرض الملعب، في ظل أهمية المباراة وصعوبة المنافس.

وتلقى مشجعو منتخب السنغال صدمة غير متوقعة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعد أن تأكد عدم قدرتهم على السفر إلى الولايات المتحدة لمؤازرة فريقهم في البطولة، نتيجة أزمة تتعلق بتأشيرات الدخول؛ وذلك وفقا لما ذكرته "فوت ميركاتو" الفرنسية.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من المشكلات التنظيمية التي صاحبت بداية المونديال خارج الملعب، حيث طالت الإجراءات المشددة ملفات عدة، تخص الجماهير والوفود المشاركة من مختلف الدول.

وأوضح التقرير أن أي وفد جماهيري سنغالي لم يتمكن من الحصول على تأشيرات الدخول، ما سيؤدي إلى غياب الدعم الجماهيري في المدرجات خلال مباريات المنتخب.

وتثير هذه التطورات تساؤلات واسعة حول الجوانب التنظيمية في النسخة الحالية من كأس العالم، في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بإجراءات السفر والحصول على التأشيرات.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من المشكلات التنظيمية التي صاحبت بداية المونديال خارج الملعب، حيث طالت الإجراءات المشددة ملفات عدة تخص الجماهير والوفود المشاركة من مختلف الدول.
وسبق أن أثارت أزمة مماثلة جدلاً واسعًا، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة للحكم الصومالي عمر عبد القادر، حيث كان من المقرر مشاركته في إدارة مباريات البطولة، ما فتح باب الانتقادات حول آليات الاختيار والتسهيلات المقدمة.

كما شهدت الأيام الماضية قرارًا آخر أثار موجة استياء، بعدما تم رفض طلبات تأشيرة خاصة بجماهير ساحل العاج، ما حال دون سفر نحو 500 مشجع لمساندة منتخبهم في المدرجات.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

رياضة

كأس العالم 2026

منافس العراق

أزمة مفاجئة تضرب السنغال في كأس العالم 2026

الولايات المتحدة

عمر عبد القادر

السومرية نيوز

سومرية نيوز

عبد القادر

كأس العالم

ساحل العاج

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