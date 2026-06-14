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السومرية نيوز – رياضة
كشف اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، اليوم الأحد، عن تفاصيل واقعة طريفة خلال بثه المباشر، إذ تصدر نجم المنتخب العراقي إبراهيم بايش أولى ملصقات كأس العالم التي فتحها ضمن حزمة ملصقات اللاعبين.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-566924-639170297363103329.jpg
ما قصة اليوتيوبر الأمريكي "سبيد" واللاعب العراقي إبراهيم بايش؟ (فيديو)
كأس العالم 2026
2026-06-14 | 06:26
2026-06-14T06:26:17+00:00
https://embed.kwikmotion.com/embed/lwnnuepjlsrqvy6r35pnyg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d566924%26topic%3d%d9%83%d8%a3%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85+2026%26stopic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%2c%d9%83%d8%a3%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85+2026%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=5771a5ef-b940-421e-9586-e634ad2f58f0&InitAdsBeforePlayer=1
المصدر:
السومرية نيوز
1,854 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
كشف اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، اليوم الأحد، عن تفاصيل واقعة طريفة خلال بثه المباشر، إذ تصدر نجم المنتخب العراقي
إبراهيم بايش
أولى ملصقات
كأس العالم
التي فتحها ضمن حزمة ملصقات اللاعبين.
وفوجئ اليوتيوبر، المعروف بتفاعله العفوي مع متابعيه، بظهور صورة اللاعب
إبراهيم بايش
كأول ملصق يقع في يده أثناء عملية السحب، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً لدى المتابعين العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتحظى مقاطع الفيديو التي ينشرها "سبيد" بمتابعة مليونية حول العالم، ويُعدُّ هذا الحدث ترويجاً إضافياً للكرة العراقية على المستوى الدولي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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