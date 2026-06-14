ما قصة اليوتيوبر الأمريكي "سبيد" واللاعب العراقي إبراهيم بايش؟ (فيديو)

وفوجئ اليوتيوبر، المعروف بتفاعله العفوي مع متابعيه، بظهور صورة اللاعب كأول ملصق يقع في يده أثناء عملية السحب، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً لدى المتابعين العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتحظى مقاطع الفيديو التي ينشرها "سبيد" بمتابعة مليونية حول العالم، ويُعدُّ هذا الحدث ترويجاً إضافياً للكرة العراقية على المستوى الدولي.