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ما قصة اليوتيوبر الأمريكي "سبيد" واللاعب العراقي إبراهيم بايش؟ (فيديو)

كأس العالم 2026

2026-06-14 | 06:26 2026-06-14T06:26:17+00:00
1,854 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشف اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، اليوم الأحد، عن تفاصيل واقعة طريفة خلال بثه المباشر، إذ تصدر نجم المنتخب العراقي إبراهيم بايش أولى ملصقات كأس العالم التي فتحها ضمن حزمة ملصقات اللاعبين.

وفوجئ اليوتيوبر، المعروف بتفاعله العفوي مع متابعيه، بظهور صورة اللاعب إبراهيم بايش كأول ملصق يقع في يده أثناء عملية السحب، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً لدى المتابعين العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتحظى مقاطع الفيديو التي ينشرها "سبيد" بمتابعة مليونية حول العالم، ويُعدُّ هذا الحدث ترويجاً إضافياً للكرة العراقية على المستوى الدولي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

رياضة

كأس العالم 2026

ما قصة

اليوتيوبر الأمريكي "سبيد" واللاعب العراقي إبراهيم بايش؟ (فيديو)

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