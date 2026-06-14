تطور جديد في قضية الحكم الصومالي عمر أرتان

وكان الحكم الصومالي منع من دخول عبر مطار الدولي يوم السبت الماضي بسبب ما وصفته وحماية الحدود الأمريكية بـ"دواعٍ أمنية" دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه المخاوف.وعقب ذلك قرر (فيفا) استبعاده من قائمة حكام البطولة.وأفادت شبكة " سبورت" بأنه على الرغم من عدم إدارة الحكم الصومالي لأي مباراة في البطولة إلا أن "فيفا" قرر تعويضه ماليا ومنحه مستحقاته كاملة.ولم يتحدد بعد بدقة حجم المبلغ الذي سيتقاضاه إذ لا يعلم الحكام عادة قيمة مكافآتهم إلا بعد إسدال الستار على البطولة.وكان يويفا أعلن رسميا أن الحكم الصومالي عمر أرتان سيدير مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026 بين الفرنسي، وأستون فيلا الإنجليزي.وكان أرتان قد حظي باستقبال الأبطال لدى عودته إلى الصومال مطلع هذا الأسبوع حيث احتشدت الجماهير والمسؤولون للترحيب به.وتعد الصومال واحدة من نحو 40 دولة تخضع لقيود سفر جديدة ضمن الإجراءات التي تتبناها في إطار سياساتها المتعلقة بالهجرة.