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موقعة بوسطن: العراق يتسلح بـ"خبرة المحترفين" و"سحر الكرات الثابتة" لمواجهة النرويج

كأس العالم 2026

2026-06-15 | 06:40
موقعة بوسطن: العراق يتسلح بـ&quot;خبرة المحترفين&quot; و&quot;سحر الكرات الثابتة&quot; لمواجهة النرويج
380 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تتجه أنظار الجماهير العراقية والعربية، عند الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة الثلاثاء، نحو ملعب بوسطن في الولايات المتحدة، حيث يستهل المنتخب العراقي مشواره التاريخي في كأس العالم 2026 بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره النرويجي.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي توصف بأنها إحدى أصعب مجموعات البطولة، إذ تضم إلى جانب العراق والنرويج كلاً من فرنسا والسنغال.

ويدخل المدرب الأسترالي غراهام أرنولد هذا اللقاء بخطة تكتيكية تعتمد بشكل جوهري على ما يمكن وصفه بـ"الوصفة الإسكندنافية"، مستفيداً من تواجد عدد كبير من لاعبي أسود الرافدين الذين يحترفون أو سبق لهم اللعب في الدوريات السويدية والنرويجية والدنماركية.

ويرى أرنولد في هذه الخبرة المتراكمة مفتاحاً حيوياً للتعامل مع طبيعة أداء المنتخب النرويجي، مؤكداً أن أسلوب اللعب الإسكندنافي ليس غريباً على اللاعبين العراقيين الذين واجهوا أندية من تلك البيئة الكروية في فترات سابقة.

وتضم قائمة الرهانات التكتيكية أسماءً بارزة مثل إيمار شير، وماركو فرج، وأمير العماري، وأحمد قاسم، وريبين سولاقا، وحسين علي، وكيفن يعقوب، والذين يعول عليهم المدرب في تقديم مباراة بمثابة "ديربي خاص" لهم.

وفي الجانب الدفاعي، وضع أرنولد خطة محكمة للحد من خطورة المهاجم النرويجي الفتاك إيرلينغ هالاند، الذي يعد أبرز أوراق النرويج الرابحة بعد تسجيله 16 هدفاً في التصفيات.

وتتجه النية لدى الجهاز الفني إلى الاعتماد على نظام دفاعي مكثف بخمسة مدافعين، مع التركيز على القوة الجسمانية لزيد تحسين وآكام هاشم وريبين سولاقا، لغلق المساحات أمام هالاند، مع تبني استراتيجية الهجمات المرتدة السريعة واستثمار الأجنحة لخلق فرص تسجيل حقيقية.
 
ويأتي هذا الاستعداد في ظل أجواء من التفاؤل والجاهزية، حيث أجرى المنتخب العراقي تدريبات مكثفة في فيرجينيا الغربية بعد سلسلة مباريات ودية تضمنت الفوز على أندورا والتعادل مع إسبانيا.

وأكد غراهام أرنولد في تصريحاته أن الهدف يتجاوز مجرد المشاركة، متطلعاً لحصد أربع نقاط على الأقل لتعزيز فرص التأهل إلى الدور المقبل.

كما شهد المعسكر دعماً إدارياً رفيعاً بوصول رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، الذي حسم ملف تجديد عقد أرنولد قبل انطلاق البطولة، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الفني بغض النظر عن النتائج المباشرة.

ومن جانبه، يرى الحارس العراقي السابق عماد هاشم أن المنتخب الحالي يمتلك جيلاً مميزاً قادراً على ترك بصمة تاريخية، مشدداً على أهمية الحذر والتركيز في المباراة الأولى. وأشار هاشم إلى أن الضغوط تقع بشكل أكبر على كاهل المنتخبات الكبيرة، بينما تقع على عاتق اللاعبين العراقيين مسؤولية "الاستمتاع" وتقديم أداء مشرف يرفع من أسهمهم في سوق الانتقالات العالمية.

في المقابل، تدخل النرويج البطولة بطموحات استعادة أمجاد الماضي، بقيادة المدرب ستوله سولباكن، معتمدة على ترسانة نجومها بقيادة هالاند ومارتن أوديغارد. وتدرك النرويج أن العراق لن يكون لقمة سائغة، خاصة وأن المنتخب الآسيوي يمتلك سلاحاً فعالاً يتمثل في الكرات الثابتة التي أنتجت معظم أهدافه في التصفيات.

كان العراق المنتخب الـ48 والأخير الذي حجز مقعده في كأس العالم 2026، بعدما خاض 21 مباراة في التصفيات، وهو أكبر عدد بين جميع المنتخبات المتأهلة. وتأهل عبر الملحق العالمي بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في المكسيك.

ومنذ الدور الثالث للتصفيات الآسيوية، جاء 8 من أصل 15 هدفاً للعراق من الكرات الثابتة (4 ركلات حرة، 3 ركلات ركنية، وركلة جزاء واحدة)، وهو السلاح الذي قد يستخدمه العراق لمباغتة النرويج، علمًا أن العراق يعتمد على فكرة التسجيل والحفاظ على النتيجة، وجاءت الكثير من انتصاراته بفارق هدف واحد فقط.
 
وحسب أرقام أوبتا، فستة من أصل 7 أهداف سجلتها النرويج في تاريخ كأس العالم جاءت خلال الشوط الثاني. كما كانت النرويج أحد منتخبين فقط حققا العلامة الكاملة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 (8 انتصارات من 8 مباريات)، إلى جانب إنجلترا. كما سجلت معدل 4.6 أهداف في المباراة الواحدة (37 هدفاً في 8 مباريات)، وهو أعلى معدل تهديفي لأي منتخب أوروبي في حملة تصفيات مونديالية تضم أربع مباريات أو أكثر.

تاريخ المدربين في كأس العالم
سيقود مدرب العراق غراهام أرنولد ثاني منتخب في كأس العالم طوال تاريخه التدريبي، بعدما قاد أستراليا إلى دور الـ16 في نسخة 2022، قبل الخسارة 2-1 أمام الأرجنتين، التي توجت لاحقاً باللقب.

في المقابل سيخوض مدرب النرويج ستوله سولباكن أول تجربة له في كأس العالم مدربا، بعدما شارك لاعبًا في ثلاث مباريات خلال نسخة 1998، وهي آخر مشاركة لبلاده في البطولة.

وبينما تسعى النرويج لتسجيل حضور قوي في أول مواجهة مونديالية لها أمام منتخب آسيوي، يتمسك أسود الرافدين بفرصتهم في تحقيق مفاجأة من شأنها أن تعيد كتابة التاريخ في ثاني مشاركة عراقية بعد نسخة 1986، واضعين نصب أعينهم تمثيل الكرة العراقية بأفضل صورة ممكنة في المحفل العالمي الكبير.
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رياضة

كأس العالم 2026

موقعة بوسطن

العراق يتسلح بـ"خبرة المحترفين" و"سحر الكرات الثابتة" لمواجهة النرويج

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