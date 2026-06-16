بوسطن الأمريكية تكتسي بالألوان العراقية.. زحف جماهيري كبير يسبق مواجهة النرويج



ـ رياضة



توافدت الجماهير العراقية، اليوم الثلاثاء، بأعداد كبيرة إلى شوارع مدينة الأمريكية، دعماً للمنتخب الوطني العراقي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب ضمن منافسات 2026.



واظهرت مشاهد مصورة، حضور الجماهير العراقية في شوارع مدينة الأمريكية، في مشهد يعكس الدعم الكبير للمنتخب الوطني قبيل مباراته المنتظرة أمام في 2026.