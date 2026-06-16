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السومرية نيوز ـ رياضة
توافدت الجماهير العراقية، اليوم الثلاثاء، بأعداد كبيرة إلى شوارع مدينة بوسطن الأمريكية، دعماً للمنتخب الوطني العراقي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب النرويج ضمن منافسات كأس العالم 2026.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567097-639171931715503160.jpg
بوسطن الأمريكية تكتسي بالألوان العراقية.. زحف جماهيري كبير يسبق مواجهة النرويج
كأس العالم 2026
2026-06-16 | 03:51
2026-06-16T03:51:15+00:00
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380 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
توافدت الجماهير العراقية، اليوم الثلاثاء، بأعداد كبيرة إلى شوارع مدينة
بوسطن
الأمريكية، دعماً للمنتخب الوطني العراقي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب
النرويج
ضمن منافسات
كأس العالم
2026.
واظهرت مشاهد مصورة، حضور الجماهير العراقية في شوارع مدينة
بوسطن
الأمريكية، في مشهد يعكس الدعم الكبير للمنتخب الوطني قبيل مباراته المنتظرة أمام
النرويج
في
كأس العالم
2026.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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