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حارس مجهول يصبح بطلاً عالمياً.. كيف سرق "فوزينيا" الأضواء من نجوم إسبانيا

كأس العالم 2026

2026-06-16 | 15:44
حارس مجهول يصبح بطلاً عالمياً.. كيف سرق &quot;فوزينيا&quot; الأضواء من نجوم إسبانيا
المصدر:
وكالات
146 شوهد

نجح حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا في كتابة واحدة من أكثر القصص إلهاما في كأس العالم 2026، بعدما جمع بين الدموع والتألق والشهرة العالمية في ليلة استثنائية لن ينساها عشاق كرة القدم.

فالحارس المخضرم البالغ من العمر 40 عاما لم يكتف بقيادة منتخب بلاده إلى تعادل تاريخي دون أهداف أمام إسبانيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، بل تحول خلال ساعات قليلة من لاعب يعرفه عدد محدود من المتابعين إلى أحد أبرز نجوم البطولة، بعدما ارتفع عدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالصور والفيديوهات "إنستغرام" إلى أكثر من مليون متابع جديد.

دخل منتخب الرأس الأخضر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حصد أول نقطة في أول مشاركة له بكأس العالم، وذلك أمام منتخب إسبانيا الذي دخل البطولة ضمن قائمة أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان فوزينيا كلمة السر في هذا الإنجاز بعدما تصدى لسبع محاولات خطيرة وحافظ على نظافة شباكه طوال المباراة، ليقود منتخب بلاده إلى نتيجة اعتبرها كثيرون واحدة من أكبر مفاجآت الجولة الأولى.

وحصل الحارس المخضرم على جائزة أفضل لاعب في المباراة، تقديرا للدور الحاسم الذي لعبه في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة أمام منافس يضم نخبة من أبرز نجوم العالم.

دموع مؤثرة بعد صافرة النهاية
المشهد الأكثر تأثيراً لم يكن أثناء المباراة، بل بعد إطلاق صافرة النهاية، عندما لم يتمكن فوزينيا من حبس دموعه على أرض الملعب.

وقال الحارس المخضرم وهو يتحدث عن مشاعره عقب المباراة إنه يشعر بفخر وسعادة كبيرين بما حققه منتخب بلاده، مؤكداً أن الإنجاز لا يخصه وحده بل يخص جميع اللاعبين وشعب الرأس الأخضر الذي انتظر هذه اللحظة التاريخية طويلا.

وكشف فوزينيا أن سبب دموعه يعود إلى استحضاره ذكرى جديه اللذين قاما بتربيته ودعمه خلال سنوات طفولته، قبل أن يتوفيا قبل عامين.


علامات الدهشة على لامين جمال خلال تعثر إسبانيا أمام الرأس الأخضر في مونديال 2026 (الفرنسية)

وأوضح الحارس أن جديه بذلا الكثير من أجله طوال مسيرته، وكان يتمنى لو كانا حاضرين لمشاهدة هذه اللحظة التاريخية التي عاشها مع منتخب بلاده في أكبر بطولة كروية في العالم.

كما أبدى حزنه لعدم تمكن والدته من حضور المباراة، رغم تزامن اللقاء مع احتفال عائلي في منزلها، مؤكداً أنه يهدي هذا الإنجاز إلى شعب الرأس الأخضر بأكمله.

من 50 ألف متابع إلى 1.8 مليون في ساعات
ولم تقتصر مكاسب فوزينيا على الجانب الرياضي فقط، بل امتدت إلى عالم الشهرة الجماهيرية بصورة غير مسبوقة.

فقبل انطلاق المباراة كان الحارس المخضرم يمتلك نحو 50 ألف متابع فقط على حسابه الشخصي، لكن تألقه اللافت أمام إسبانيا جذب أنظار الجماهير حول العالم.

وخلال المباراة دعا محللون رياضيون الجماهير إلى دعمه ومتابعة حسابه، لتحدث قفزة هائلة في عدد المتابعين خلال وقت قياسي.

وبحسب التقارير، ارتفع عدد متابعيه إلى أكثر من 220 ألفا خلال دقيقة واحدة فقط، قبل أن يتجاوز حاجز المليون متابع جديد بنهاية المباراة، فيما وصل إجمالي متابعيه إلى نحو 1.8 مليون متابع بعد ساعات قليلة من صافرة النهاية.

وبات فوزينيا أحد أكثر اللاعبين حديثا على منصات التواصل الاجتماعي بعد الأداء البطولي الذي قدمه أمام المنتخب الإسباني.

إشادة دولية بالحارس المخضرم
التألق الاستثنائي لفوزينيا لم يمر مرور الكرام، حيث حظي بإشادة واسعة من مختلف الأوساط الرياضية.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحارس المخضرم، موجها له رسالة حملت عبارة مفادها أن النجاح لا يعرف عمرا محددا، في إشارة إلى المستوى الكبير الذي قدمه في سن الأربعين.

كما سلطت وسائل إعلام دولية الضوء على إنجازه، مشيرة إلى أن تصديه لسبع كرات في مباراة واحدة يعد رقما نادرا لحارس مرمى مخضرم في تاريخ البطولة.

وتشير الإحصاءات إلى أن هذه المرة الثانية فقط منذ عقود طويلة التي ينجح فيها حارس مرمى متقدم في العمر في التصدي لهذا العدد من المحاولات خلال مباراة بكأس العالم.

مدرب الرأس الأخضر: منحنا الثقة والهدوء
من جانبه، أشاد المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر بيدرو ليتو بريتو بالدور الكبير الذي لعبه فوزينيا في تحقيق هذه النتيجة التاريخية.

وأكد المدرب أن خبرة الحارس الطويلة وهدوءه داخل الملعب منحا بقية اللاعبين ثقة كبيرة طوال المباراة، مشيراً إلى أنه كان أفضل لاعب في اللقاء دون منازع.

وأضاف أن المنتخب ظهر بصورة منظمة ومنضبطة أمام منافس قوي بحجم المنتخب الإسباني، وأن تألق فوزينيا كان أحد أهم أسباب الخروج بنتيجة إيجابية.

وبعد هذه البداية المثالية، يستعد منتخب الرأس الأخضر لخوض مواجهة جديدة أمام أوروغواي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، بينما يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره السعودي.

لكن مهما كانت نتائج الجولات المقبلة، فإن اسم فوزينيا سيبقى حاضراً بقوة في ذاكرة البطولة، بعدما جمع في ليلة واحدة بين الدموع المؤثرة والإنجاز التاريخي والشهرة العالمية، ليقدم واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026.

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