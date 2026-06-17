العراق يرد على جدل العلم في كأس العالم

وقبل ساعات من اللقاء، انتشرت تقارير إعلامية تحدثت عن رفض محتمل من " " لعرض العلم العراقي على أرضية الملعب خلال المراسم الرسمية، بسبب وجود لفظ الجلالة "الله" في تصميمه، وهو ما أعاد إلى الأذهان حالات سابقة تم فيها التعامل مع أعلام ذات رمزية دينية بشكل خاص.وجاءت المقارنة مع حالة منتخب في نسخة سابقة، حين تم اعتماد إجراءات مختلفة تتعلق بعرض العلم على أرضية الملعب خلال مراسم ما قبل المباراة.ونقلت تقارير عراقية أن " برر رفضه بأن رفع العلم في خلال مباراة المنتخب السعودي تسبب في تلف جزئي لأرضية الملعب المبللة، مؤكدا أنه لن يتم تكرار هذا الإجراء في المباريات المقبلة".لكن مع انطلاق مراسم المباراة، ظهر علم الذي يحمل لفظ الجلالة "الله أكبر" مرتفعا، بدلا من تواجده على أرض الملعب كما هو معتاد مع باقي المنتخبات (عدا السعودية).ويخوض منتخب العراق مشاركته في المجموعة القوية التي تضم والنرويج والسنغال، حيث بدأ بهزيمة ثقيلة أمام نظيره النرويجي (1-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، قبل لقاء فرنسا ثم السنغال في الجولات التالية من دور المجموعات من نهائيات 2026، المقامة حاليا في ، كندا والمكسيك.