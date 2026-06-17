اول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد مباراة النرويج

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة تابعته ، إن "اللاعبين قدموا أداءً استثنائياً خلال الشوط الأول، إلا أن بعض الأخطاء كلفت الفريق كثيراً وأثرت بشكل كبير في النتيجة".وأضاف أن "الأجواء كانت رائعة والمناسبة مميزة جداً للعراق وجماهيره"، مشيداً بالدعم الجماهيري الكبير الذي رافق المنتخب خلال اللقاء، ومؤكداً أهمية التركيز على الاستحقاقات المقبلة لتحقيق الهدف المنشود.