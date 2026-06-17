بماذا فاجأ هالاند ايمن حسين؟

هل كان هدف النرويج الثالث ضد العراق صحيحاً؟.. حكم دولي يحسم الجدل
05:26 | 2026-06-17
أول تعليق من الحارس جلال حسن عقب الخسارة أمام النرويج
05:16 | 2026-06-17
رسالة شكر وامتنان من المنتخب العراقي إلى مدينة بوسطن الأميركية
04:43 | 2026-06-17
مدرب فرنسا يعلق على مباراة العراق القادمة: لن نستخف بخصمنا مطلقاً
04:27 | 2026-06-17
الهداف التاريخي لكأس العالم و4 أرقام هامة.. ميسي يكتب التاريخ أمام الجزائر
04:24 | 2026-06-17
بعد الجولة الأولى.. إليك ترتيب مجموعة العراق في كأس العالم 2026
04:16 | 2026-06-17