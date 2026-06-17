بماذا فاجأ هالاند ايمن حسين؟

وخسر منتخبنا الوطني أمام نظيره النرويجي بنتيجة (1-4) ضمن مباريات المجموعة التاسعة من دور المجموعات لبطولة 2026.وعقب صافرة النهاية، اقترب من وصافحه وعانقه، قبل أن يتحدثان معاً، ويغادران إلى غرف الملابس.وفي تصرف مشابه، قام أيضاً بمصافحة ومعانقة مدرب منتخبنا الوطني، غراهام ، والتحدث معه.