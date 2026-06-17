بعد الجولة الأولى.. إليك ترتيب مجموعة العراق في كأس العالم 2026

عاد منتخب العراق
إلى المونديال لأول مرة منذ عقود من بوابه الملحق العالمي، وكان آخر المنتخبات التي حجزت مقعدها في أمريكا
بعد فوز صعب على بوليفيا
.
ويسجل أسود الرافدين
مشاركتهم الثانية في المسابقة الأهم في عالم كرة القدم بعد المكسيك
1986، وأكمل رقم قياسي عربي بمشاركة 8 منتخبات في البطولة لأول مرة في التاريخ.
وفي الأسطر التالية، نتعرف على ترتيب مجموعة العراق
في مونديال الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك والقنوات الناقلة.
القنوات الناقلة لمباريات العراق في كأس العالم
2026
القنوات الناقلة لمباريات العراق في كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي هي شبكة بي إن سبورت، والتي خصصت كالعادة باقة ماكس
المدفوعة مقدمًا لتغطية المونديال.
ويمكنك مشاهدة مواجهات أسود الرافدين
في كأس العالم 2026 من خلال مجموعة قنوات أخرى على أقمار اصطناعية غير عربية، أمثال "Antena 1 (Rom) , Arena Premium 1 (Srb), Arena Sport 1 RS".
وحددت الشبكة القطرية حاملة الحقوق وسيلتين لمتابعة جميع مباريات مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومن ضمنها مباريات السعودية
، وهما خدمة بي إن كونكت ومنصة TOD.