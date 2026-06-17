بعد الجولة الأولى.. إليك ترتيب مجموعة العراق في كأس العالم 2026

عاد منتخب إلى المونديال لأول مرة منذ عقود من بوابه الملحق العالمي، وكان آخر المنتخبات التي حجزت مقعدها في بعد فوز صعب على .ويسجل مشاركتهم الثانية في المسابقة الأهم في عالم كرة القدم بعد 1986، وأكمل رقم قياسي عربي بمشاركة 8 منتخبات في البطولة لأول مرة في التاريخ.وفي الأسطر التالية، نتعرف على ترتيب في مونديال وكندا والمكسيك والقنوات الناقلة.القنوات الناقلة لمباريات العراق في 2026القنوات الناقلة لمباريات العراق في كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي هي شبكة بي إن سبورت، والتي خصصت كالعادة باقة المدفوعة مقدمًا لتغطية المونديال.ويمكنك مشاهدة مواجهات أسود في كأس العالم 2026 من خلال مجموعة قنوات أخرى على أقمار اصطناعية غير عربية، أمثال "Antena 1 (Rom) , Arena Premium 1 (Srb), Arena Sport 1 RS".وحددت الشبكة القطرية حاملة الحقوق وسيلتين لمتابعة جميع مباريات مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومن ضمنها مباريات ، وهما خدمة بي إن كونكت ومنصة TOD.