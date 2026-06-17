الهداف التاريخي لكأس العالم و4 أرقام هامة.. ميسي يكتب التاريخ أمام الجزائر

وبثلاثية أسطورة ، وصل رصيده إلى 16 هدفا في مسيرته في ، ليعادل بذلك الهداف كأفضل هداف في تاريخ البطولة، لكنه لم يحقق هذا الرقم فقط، بل حقق حفنة أخرى من الأرقام المهمة.كتابة التاريخسجل ميسي ثلاثية ضد الجزائر، ليصل رصيده إلى 16 هدفا في كأس العالم مع الأرجنتين بعد 20 عاما بالضبط من هدفه الأول، خلال الفوز 6-0 على صربيا والجبل الأسود في عام 2006.كما سجّل ميسي أهدافا من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم، أكثر من أي لاعب آخر منذ عام 1966، برصيد خمسة أهداف، متساويا مع اللاعب البرازيلي ريفيلينو. كما أنه ثاني لاعب فقط يسجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، بعد .وهذه هي الثلاثية الـ12 للاعب من الجنوبية في كأس العالم، حيث سجل الأرجنتينيون جميع الثلاثيات الأربع الأخيرة: عام 2026، وغونزالو هيغواين عام 2010، وغابرييل باتيستوتا عامي 1994 و1998.ميسي بات أكبر لاعب يسجل أكثر من هدف واحد في مباراة بكأس العالم، بعمر 38 عاما و357 يوما، متجاوزا الرقم القياسي السابق لروجيه ميلا بعمر 38 عاما و34 يوما.أرقام لافتةقدم تمريرته الحاسمة الـ13 في مباراته رقم 88 مع المنتخب الأرجنتيني.سجلت الأرجنتين أكبر فوز لها في افتتاحية كأس العالم منذ عام 1994، عندما تغلبت على 4-0 في ، وهي مباراة أخرى شهدت تسجيل ثلاثية، سجلها وقتها .فازت الأرجنتين في آخر سبع مباريات لها في كأس العالم ضد المنتخبات الأفريقية، منذ خسارتها أول مباراة من هذا النوع ضد في افتتاحية مونديال 1990.إخفاق جزائريبعد تجنب الهزيمة في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم في أول مشاركتين لها – الفوز عام 1982 والتعادل عام 1986 – خسرت الجزائر في مباراتها الافتتاحية في كل من مشاركاتها الثلاث الأخيرة في البطولة: أعوام 2010 و2014 و2026.وقد فشلت الجزائر في تسديد أي كرة على المرمى في مباراة بكأس العالم للمرة الأولى.