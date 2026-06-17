مدرب فرنسا يعلق على مباراة العراق القادمة: لن نستخف بخصمنا مطلقاً

وقال في تصريح تابعته ، "في مباراتنا القادمة أمام لن نقوم بالتدوير أو التراخي، بل يجب علينا الفوز بها".واضاف "لدينا 6 أيام يستعيد اللاعبون عافيتهم البدنية، كما أدرنا المشاكل الصغيرة بشكل جيد جداً"، مشيرا الى "اننا لن نستخف بخصمنا مطلقاً، ونريد حصد الـ 6 نقاط في هذه المجموعة وبعدها سنرى ما سيفعله الآخرون".