رسالة شكر وامتنان من المنتخب العراقي إلى مدينة بوسطن الأميركية

وفي مشهد يعكس الروح الرياضية، حرص مهاجم المنتخب العراقي، – صاحب هدف الوحيد في لقاء الأخير – على تدوين عبارة "شكراً " بخط يده على اللوحة البيضاء (السبورة) داخل تبديل الملابس قبل خروج البعثة من الملعب.تأتي هذه المبادرة الودية قبيل انتقال بعثة إلى محطتها التالية في البطولة، حيث تحمل معها روح الامتنان للمدينة المضيفة، والإصرار على تقديم أداء أفضل في المواجهات المرتقبة لاستكمال مشوار في المونديال.