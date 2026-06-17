أول تعليق من الحارس جلال حسن عقب الخسارة أمام النرويج

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء، قدم اعتذاره لجماهير الكرة العراقية، واصفاً المواجهة بالصعبة أمام منتخب يضم نخبة من النجوم العالميين وأبرز المهاجمين على مستوى العالم. وأوضح حسن أن المنتخب قدم أداءً مميزاً خلال الشوط الأول، إلا أن التوقعات لم تكن تشير إلى هذه النتيجة القاسية في الشوط الثاني.وأشار الحارس العراقي إلى أن المنتخب يشارك في المونديال بعد غياب دام 40 عاماً، مؤكداً أن وقوع في مجموعة تضم منتخبات مرشحة للقب مثل والنرويج جعلها المجموعة الأصعب في البطولة. كما استعرض حسن التحديات التي واجهت الفريق في التصفيات، بما في ذلك خوض 21 مباراة، ومواجهة ظروف صعبة تمثلت في تغيير المدربين وإرهاق السفر المتواصل.واختتم جلال حسن حديثه بالتأكيد على ضرورة طي صفحة الخسارة والتركيز على المباراتين المقبلتين، مشدداً على أن "حصد ثلاث نقاط في المواجهات القادمة يمنحنا بطاقة العبور إلى الدور الثاني"، معرباً عن أمله في ظهور المنتخب بشكل يليق بكرته وتاريخه.