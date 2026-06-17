هل كان هدف النرويج الثالث ضد العراق صحيحاً؟.. حكم دولي يحسم الجدل

صدمة عربية في مونديال 2026.. 8 منتخبات بلا انتصار والعراق بين أكبر الخاسرين
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أيمن حسين.. من معانقة التاريخ بـ"هدف مونديالي" إلى الانكسار بـ"هدف عكسي"
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أول تعليق من الحارس جلال حسن عقب الخسارة أمام النرويج
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رسالة شكر وامتنان من المنتخب العراقي إلى مدينة بوسطن الأميركية
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مدرب فرنسا يعلق على مباراة العراق القادمة: لن نستخف بخصمنا مطلقاً
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الهداف التاريخي لكأس العالم و4 أرقام هامة.. ميسي يكتب التاريخ أمام الجزائر
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