هل كان هدف النرويج الثالث ضد العراق صحيحاً؟.. حكم دولي يحسم الجدل

حقق المنتخب النرويجي فوزًا كبيرًا على بنتيجة 4-1، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن المجموعة التاسعة من 2026 التي تقام في وكندا والمكسيك، وسط جدل كبير سيطر على الهدف النرويجي الثالث.وعند الدقيقة 76، حصل المنتخب النرويجي على ركلة ركنية، نفذت داخل منطقة الجزاء، في الوقت الذي ارتكب فيه مخالفة قوية بحق أحد مدافعي العراق، قبل أن تجد الكرة طريقها إلى رأس ليو أوستيغارد، دون أن يتردد الأخير في إيداعها الشباك.أكد الحكم المصري السابق جمال الغندور، أن هدف النرويج الثالث في شباك العراق، حمل شبهة عدم صحة، في ظل الخطأ المرتكب من إيرلينغ على أحد مدافعي العراق داخل منطقة جزاء .وقال الغندور في تعليقه، ان الهدف الثالث الذي سجله المنتخب النرويجي عند الدقيقة 76 عن طريق ليو أوستيغارد لم يكن صحيحًا، في ظل ارتكاب إيرلينغ هالاند مخالفة واضحة داخل منطقة الجزاء".تأتي هذه اللقطة، لتعيد الجدل حول عمل تقنية الفيديو، بعد الانتقادات التي طالتها في مواجهة وسويسرا، خاصة أن هدف في المواجهة، حمل صبغة غير شرعية، في ظل وجود شبهة تسلل خلال اللقطة.