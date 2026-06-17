صدمة عربية في مونديال 2026.. 8 منتخبات بلا انتصار والعراق بين أكبر الخاسرين

وحملت الجولة الافتتاحية عنوان "الأداء المشرف" بالنسبة لمنتخبات والمغرب ومصر وقطر، بعدما انتهت مبارياتها جميعاً بالتعادل بنتيجة (1-1) أمام أوروغواي والبرازيل وبلجيكا وسويسرا على التوالي.في المقابل، تلقت تونس أقسى خسارة عربية بسقوطها أمام السويد بنتيجة (5-1)، ما دفع الاتحاد إلى إقالة المدرب صبري اللموشي والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الفريق في بقية مشوار البطولة.كما خسر أمام بنتيجة (4-1) بعدما عجز دفاعه عن إيقاف ورفاقه، فيما سقطت الجزائر بثلاثية نظيفة أمام بقيادة ، بينما صمد حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يخسر أمام (3-1).وسجلت المنتخبات العربية سبعة أهداف في الجولة الأولى، بمعدل هدف واحد لكل منتخب باستثناء الجزائر التي بقي رصيدها خالياً من الأهداف، مقابل استقبال شباكها 19 هدفاً بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.وشهدت الجولة بروز عدد من النجوم العرب، يتقدمهم بوعدي الذي تألق أمام وأثار الجدل في بسبب تجاهله من قبل المدرب ديدييه ديشان، إضافة إلى الحارس السعودي محمد العويس الذي خطف الأضواء بتسع تصديات حاسمة أمام أوروغواي.كما نال المصري محمد هاني إشادة واسعة بعد نجاحه في الحد من خطورة البلجيكي جيريمي دوكو، فيما دخل حمزة تاريخ الكرة المصرية كأصغر لاعب يشارك مع منتخب بلاده في .وعلى الجانب الآخر، خيّب عدد من الأسماء البارزة الآمال في الجولة الأولى، أبرزهم المصري عمر مرموش والمغربي إبراهيم دياز والسعودي سالم الدوسري، الذين تعرضوا لانتقادات جماهيرية وإعلامية بسبب مستوياتهم المتواضعة مقارنة بالتوقعات.وتتجه الأنظار الآن إلى الجولة الثانية، حيث تبحث المنتخبات العربية عن أول انتصار لها في النسخة الحالية من المونديال وإنعاش آمالها في بلوغ الدور المقبل.