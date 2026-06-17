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فترات شرب الماء في كأس العالم تثير ردود فعل غاضبة

كأس العالم 2026

2026-06-17 | 11:47
فترات شرب الماء في كأس العالم تثير ردود فعل غاضبة
107 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
واجه نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المخصص لفترات الراحة الجديدة لشرب الماء في منتصف كل شوط لمساعدة اللاعبين على التأقلم مع حرارة الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، انتقادات كثيرة.

وقال منتقدين إن "لهذا النظام عواقب غير مقصودة، إذ يُفسد سير المباراة ويمنح المدربين فرصة لتغيير مسار اللعب لصالح فرقهم".
في حين أن سلامة اللاعبين تشكل مصدر قلق حقيقي مع توقع أن تتجاوز درجات الحرارة 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية) في أكثر ملاعب كأس العالم حرارة، يقول البعض إن فترات الراحة لشرب الماء ليست سوى ذريعة للمذيعين للانتقال إلى الإعلانات التجارية في منتصف المباراة.
وقال لاعب منتخب أيرلندا السابق روي كين "نحن في أمريكا، أليس كذلك؟ لذا، يبدو الأمر وكأنه استراحة. نحن نعشق كرة القدم بسبب سرعة اللعب... ما يحدث هو أنه يوقف تدفق المباراة، ويوقف زخمها."
فرصة للمدربين للتجمع مع اللاعبين
بدلاً من أن يقتصر دور اللاعبين على تناول السوائل، انتهز المدربون الفرصة لنقل تعليمات تكتيكية أثناء المباراة، وهي تعليمات لم تكن ممكنة في الظروف العادية. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن ذلك يؤتي ثماره.
فيما اكد مدرب منتخب هولندا رونالد كومان "يمكنك استغلال فترة الراحة لإخبار اللاعبين بما يحتاجون إلى تحسينه، أو ما هو جيد، أو ما يجب عليهم فعله بشكل أفضل. لذا يمكنك استغلالها بطرق مختلفة لصالحك، وهذا ما سنفعله".
وفي ثماني من أول 16 مباراة، تم تسجيل أهداف في غضون 10 دقائق من فترة إعادة ترطيب الجسم.
ودفع المغرب ثمناً باهظاً أمام البرازيل في نيوجيرسي، بعد أن سيطر على المباراة منذ البداية وسجل هدفاً قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. وبعد أقل من عشر دقائق من استئناف اللعب، تعادل الفريقان بهدف سجله فينيسيوس جونيور.
واستفادت كل من كندا والولايات المتحدة وأستراليا واسكتلندا والسويد وإيران من تسجيل الأهداف بعد فترة وجيزة من الاستراحة.
وأظهرت خرائط الزخم كيف تغيرت مجريات المباريات بعد التوقفات الجديدة في اللعب.
وتؤثر فترات الراحة لشرب الماء أيضاً على تجربة المشجعين في الملاعب.
وقد أطلق الجمهور صيحات استهجان عند أول فترة راحة خلال مباراة امس الثلاثاء بين العراق والنرويج في فوكسبورو، ماساتشوستس.
سيتم تطبيق فترات الراحة بغض النظر عن الأحوال الجوية
ويوقف الحكام المباريات بعد 22 دقيقة من بداية كل شوط، ويمنحون اللاعبين ثلاث دقائق لإعادة ترطيب أجسامهم.
ونص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن فترات التوقف ستحدث بغض النظر عن الطقس أو مكان إقامة المباراة أو موقعها، مما يعني أن مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر في أتلانتا يوم الاثنين قد توقفت على الرغم من إقامتها تحت سقف وفي ملعب مكيف.
وقالت الهيئة الإدارية إن ذلك يهدف إلى "ضمان تكافؤ الفرص لجميع الفرق، في جميع المباريات".
وقال مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي إن "فترات الراحة منطقية في ظروف الحرارة الشديدة"، لكنه تساءل "عما إذا كانت ضرورية في كل مباراة".
وتابع "توقفوا قليلاً، وانتعشوا، ثم تابعوا. غداً، عندما تكون درجة الحرارة في هذا الملعب باردة، ربما لا تكون هذه الاستراحات ضرورية، لكننا بحاجة إلى الالتزام بالقواعد".
ووافقه على ذلك مدرب النرويج ستالي سولباكين.
وقال: "أتفهم الأمر عندما يكون الوضع كما هو الحال في غرينسبورو (كارولاينا الشمالية)، حيث تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة فهرنهايت (95 درجة فهرنهايت) ويكون المناخ حارًا جدًا مع وجود بعض الاهتزازات في الهواء - حينها أعتقد أنه لا بأس. لكنني لا أحبه في غير ذلك. أعتقد أنه غير ضروري".
يقطع البث التلفزيوني البث إلى الإعلانات التجارية
وبغض النظر عن التأثير الرياضي على المباريات، فقد تعرضت فترات التوقف لانتقادات بسبب إضرارها بالمشاهدة بالنسبة للجماهير، حيث استغلت القنوات التلفزيونية هذه الفرصة لأخذ فواصل إعلانية.
وفي الولايات المتحدة، تنتقل قناة فوكس مباشرةً إلى الإعلانات التجارية خلال فترات الراحة لشرب الماء. أما قناة تيليموندو، وهي قناة أمريكية ناطقة بالإسبانية، فلا تفعل ذلك.
وعلى عكس الرياضات الاحترافية الأمريكية مثل البيسبول وكرة السلة وكرة القدم الأمريكية، لم تكن فترات الاستراحة الإعلانية سمة شائعة في كرة القدم إلا خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.
وقال قائد منتخب هولندا، فيرجيل فان دايك، الذي كان يشاهد مباريات كأس العالم على التلفاز قبل أن يبدأ المنتخب الهولندي مشواره في البطولة بالتعادل 2-2 مع اليابان: "مشاهدة الإعلانات التجارية في كل مرة أمرٌ... ليس بالأمر المحبب بالنسبة لي. أعتقد أن الأمر ليس ممتعاً أيضاً للمشاهدين المحايدين على التلفاز".
لكن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب قال إن هذا هو الوجه المتغير لكرة القدم.
وقال: "ليس لدينا شوطين، بل أربعة أرباع المباراة بشكل أساسي. هذا ما تم تحديده، ولذا يتكيف اللاعبون والمدربون مع هذا الواقع الجديد".
وليس من المعروف ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيطبق فترات راحة لشرب الماء في جميع بطولات كأس العالم المستقبلية، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قال إنه من غير المرجح أن يتم تطبيق ذلك في بطولة أوروبا التي تستضيفها المملكة المتحدة وأيرلندا في عام 2028.
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