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رئيس الفيفا يفاجئ لاعبي المنتخب الإيراني

كأس العالم 2026

2026-06-17 | 12:32
رئيس الفيفا يفاجئ لاعبي المنتخب الإيراني
202 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بزيارة مفاجئة إلى غرفة ملابس المنتخب الإيراني عقب تعادله مع نيوزيلندا (2-2) أمس الثلاثاء، بالجولة الأولى من مونديال 2026.

وكشف مهاجم المنتخب مهدي طارمي أنّ إنفانتينو التقى اللاعبين بعد المباراة واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالظروف التي يواجهها الفريق، قائلا إن رئيس "فيفا" أبدى رغبة في المساعدة، لكنه أشار إلى وجود عقبات أخرى تعرقل معالجة بعض المشكلات.
وانتشر مقطع فيديو لإنفانتينو على منصة (X) خلال زيارته وهو يقول للاعبي إيران: "مباراة الليلة كانت صعبة جدا. لو حالفكم الحظ قليلا لكنتم فزتم. لكنكم أظهرتم لعائلاتكم، وأصدقائكم، ولشعبكم، وللعالم أجمع أنكم في كأس العالم، وأنكم تقدمون أداء قويا".
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا أعرف ما تمرون به، وأتفهمه تماما. لكنكم أقوى من كل شيء، وأنتم ترسلون رسالة قوية للعالم بأسره".
وجاءت الزيارة في وقت صعد فيه مدرب المنتخب الإيراني أمير قالينوي لهجته، معتبرا أن إيران هي "المنتخب الأكثر تعرضا للاضطهاد" في كأس العالم الحالية.
وقال أمير قالينوي عقب المباراة إنّ "لاعبيه أُبلغوا بضرورة مغادرة الولايات المتحدة فورًا والتوجّه إلى المكسيك، بعد انتهاء المباراة في لوس أنجلوس، رغم أن المنتخب كان يتوقع البقاء حتى ظهر اليوم التالي".
وأضاف: "لقد أخّروا وصولنا، ويجبروننا على العودة مبكرًا من دون وقت للتعافي"، مؤكدًا أنّه لم يتلق أي تفسير لهذا التغيير المُفاجئ في برنامج التنقّلات.
ويتنافس المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، حيث تعادل في مباراته الأولى بالمونديال ضد نيوزيلندا بهدفين لمثلهما صباح أمس الثلاثاء، بعد تعادل منتخب مصر أيضا مع بلجيكا (1-1) في المباراة الثانية مساء الاثنين الماضي.
وسيخوض منتخب إيران مباراته المقبلة ضد نظيره البلجيكي يوم الاثنين المقبل، ومن ثم سيواجه مصر يوم السبت 27 حزيران الجاري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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