رئيس الفيفا يفاجئ لاعبي المنتخب الإيراني

وكشف مهاجم المنتخب أنّ إنفانتينو التقى اللاعبين بعد المباراة واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالظروف التي يواجهها الفريق، قائلا إن رئيس " " أبدى رغبة في المساعدة، لكنه أشار إلى وجود عقبات أخرى تعرقل معالجة بعض المشكلات.وانتشر مقطع فيديو لإنفانتينو على منصة (X) خلال زيارته وهو يقول للاعبي : "مباراة الليلة كانت صعبة جدا. لو حالفكم الحظ قليلا لكنتم فزتم. لكنكم أظهرتم لعائلاتكم، وأصدقائكم، ولشعبكم، وللعالم أجمع أنكم في ، وأنكم تقدمون أداء قويا".وأضاف رئيس : "أنا أعرف ما تمرون به، وأتفهمه تماما. لكنكم أقوى من كل شيء، وأنتم ترسلون رسالة قوية للعالم بأسره".وجاءت الزيارة في وقت صعد فيه مدرب المنتخب الإيراني أمير قالينوي لهجته، معتبرا أن إيران هي "المنتخب الأكثر تعرضا للاضطهاد" في كأس العالم الحالية.وقال أمير قالينوي عقب المباراة إنّ "لاعبيه أُبلغوا بضرورة مغادرة فورًا والتوجّه إلى ، بعد انتهاء المباراة في لوس أنجلوس، رغم أن المنتخب كان يتوقع البقاء حتى ظهر اليوم التالي".وأضاف: "لقد أخّروا وصولنا، ويجبروننا على العودة مبكرًا من دون وقت للتعافي"، مؤكدًا أنّه لم يتلق أي تفسير لهذا التغيير المُفاجئ في برنامج التنقّلات.ويتنافس المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، حيث تعادل في مباراته الأولى بالمونديال ضد بهدفين لمثلهما صباح أمس الثلاثاء، بعد تعادل منتخب مصر أيضا مع (1-1) في المباراة الثانية مساء الاثنين الماضي.وسيخوض منتخب إيران مباراته المقبلة ضد نظيره البلجيكي يوم الاثنين المقبل، ومن ثم سيواجه مصر يوم السبت 27 حزيران الجاري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.