فضيحة تهز معسكر منتخب أفريقي في كأس العالم 2026

واستهل منتخب كوت ديفوار في مونديال الشمالية 2026، بفوز في الوقت القاتل على الإكوادور (1-0) ضمن مباريات المجموعة الخامسة، ليحصد أول 3 نقاط قبل مواجهة في الجولة الثانية، ثم كوراساو في ختام الدور الأول.وأفادت صحيفة "لو باريزيان" اليوم الأربعاء، بأن واهي، نجم خط وسط منتخب كوت ديفوار ولاعب نيس الفرنسي متورط في الانضمام لشبكة مراهنات غير قانونية في .وقالت الصحيفة: "يُشتبه في أن اللاعب الدولي الإيفواري إيلي واهي، البالغ من العمر 23 عاما، قد شارك في شبكة رهانات مشبوهة، وتعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة نيس وميتز في مايو الماضي".وعلى الرغم من انضمامه إلى معسكر كوت ديفوار لخوض ، فإن واهي مهدد بالاعتقال بمجرد عودته إلى فرنسا لمزيد من التحقيق في القضية التي كانت بوقع "الزلزال" في معسكر منتخب "الأفيال" الإفوارية.وأثارت المعلومات التي نشرتها الصحيفة ضجة قوية وردود أفعال في معسكر منتخب كوت ديفوار لكن لم يدل بأي تعليق حتى الآن.ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، أُلقي القبض على واهي من قبل الشرطة في مدينة مارسيليا قبل أيام قليلة من موعد سفره إلى للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وخضع للتحقيق والاعتقال لساعات قبل إطلاق سراحه.وأضاف المصدر ذاته: "ألقت الشرطة القبض على نيس واحتجز في 29 مايو، ويُشتبه في مشاركته في مخطط للحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة بين نيس وميتز، باتفاق مع شبكة للمراهنات".