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فضيحة تهز معسكر منتخب أفريقي في كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

2026-06-17 | 16:33
فضيحة تهز معسكر منتخب أفريقي في كأس العالم 2026
المصدر:
روسيا اليوم
665 شوهد

فجرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، ضجة كبرى في معسكر منتخب كوت ديفوار في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في مونديال أمريكا الشمالية 2026، بفوز في الوقت القاتل على الإكوادور (1-0) ضمن مباريات المجموعة الخامسة، ليحصد أول 3 نقاط قبل مواجهة ألمانيا في الجولة الثانية، ثم كوراساو في ختام الدور الأول.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" اليوم الأربعاء، بأن إيلي واهي، نجم خط وسط منتخب كوت ديفوار ولاعب نيس الفرنسي متورط في الانضمام لشبكة مراهنات غير قانونية في فرنسا.

وقالت الصحيفة: "يُشتبه في أن اللاعب الدولي الإيفواري إيلي واهي، البالغ من العمر 23 عاما، قد شارك في شبكة رهانات مشبوهة، وتعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة نيس وميتز في مايو الماضي".

وعلى الرغم من انضمامه إلى معسكر كوت ديفوار لخوض كأس العالم، فإن واهي مهدد بالاعتقال بمجرد عودته إلى فرنسا لمزيد من التحقيق في القضية التي كانت بوقع "الزلزال" في معسكر منتخب "الأفيال" الإفوارية.

وأثارت المعلومات التي نشرتها الصحيفة ضجة قوية وردود أفعال في معسكر منتخب كوت ديفوار لكن اتحاد كرة القدم لم يدل بأي تعليق حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، أُلقي القبض على واهي من قبل الشرطة في مدينة مارسيليا قبل أيام قليلة من موعد سفره إلى الولايات المتحدة للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وخضع للتحقيق والاعتقال لساعات قبل إطلاق سراحه.

وأضاف المصدر ذاته: "ألقت الشرطة القبض على مهاجم نادي نيس واحتجز في 29 مايو، ويُشتبه في مشاركته في مخطط للحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة الدوري الفرنسي بين نيس وميتز، باتفاق مع شبكة للمراهنات".
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