"افعلوها في منازلكم أيضاً".. اليابانيات يهاجمن نفاق رجالهن بعد تنظيف الملاعب

وبعد فترة وجيزة، انتشر منشور ياباني على نطاق واسع، جمع بين صورة رجل يلتقط في الملعب وصورة لنفس الرجل مستلقياً على الأريكة في المنزل، يتصفح هاتفه قرب سلة غسيل بينما زوجته تغسل الصحون.وجاء في نص المنشور: على الرجال في أن يساهموا أكثر في أعمال المنزل، إذ إن الوقت الذي يقضونه في الأعمال المنزلية من بين الأقل في العالم.وحصل هذا المنشور على 60 ألف إعجاب على منصة "إكس"، وعلق أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: الجميع يريد إنقاذ العالم، لكن لا أحد يريد مساعدة أمه في غسل الصحون. مستشهداً بمقولة للكاتب الأميركي بي جيه أورك.وكتب آخر: من المحتمل أن يكون بين هؤلاء الأشخاص رجل يلتقط القمامة، ولديه طفل صغير في المنزل وترك زوجته لتعتني به ليأتي لمشاهدة .ووفقاً لشبكة " " فإن النظافة وتنظيف الشخص لمكانه في الأماكن العامة متأصلة بعمق في الثقافة اليابانية.أما من حيث الوقت الذي يُقضى في الأعمال المنزلية، فيحتل الرجال اليابانيون المرتبة الأدنى بين الدول المتقدمة.وبحسب بيانات OECD لعام 2021، تقضي النساء اليابانيات أكثر من 3 ساعات يومياً في الأعمال غير مدفوعة الأجر - أي أكثر من 5 أضعاف ما يقضيه الرجال، الذين يكتفون ب 47 دقيقة يومياً.ويبرز هذا التفاوت بشكل خاص في الأسر الشابة، فقد وجد استطلاع حكومي عام 2021 أن في الأسر التي يعمل فيها الزوجان ولديهما أطفال دون 6 سنوات، تقضي النساء أكثر من 7 ساعات يومياً في أعمال المنزل، بينما يقضي الرجال أقل من ساعتين.كما انتقد بعض مستخدمي ما اعتبروه نفاقاً في جمع القمامة في الخارج، في حين أن الأماكن العامة في اليابان غالباً ما تُترك مليئة بالنفايات بعد الفعاليات الكبيرة.ومع احتدام النقاش حول تقسيم الأعمال المنزلية، يرى كثيرون أن مبادرات المشجعين اليابانيين المعتادة في تنظيف الملاعب يجب تشجيعها، لا انتقادها على أمور هامشية.وكتب أحد مستخدمي "إكس": أين العيب في ذلك؟ هذا أفضل بكثير من أن تقول التقارير 'اليابانيون يرمون القمامة في الخارج".ويبدو أن عمليات التنظيف هذه أثرت أيضاً على مشجعين من دول أخرى، إذ انتشر مقطع فيديو حديث على وسائل التواصل الاجتماعي لمشجعين برتغاليين وهم يجمعون القمامة من المدرجات بأكياس بلاستيكية كبيرة بعد مباراتهم الأولى بكأس العالم 2026.