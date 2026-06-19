منتخب إيران يقدم شكوى الى الفيفا

وسبق أن أبدى المنتخب الإيراني استياءه من رفض منح تأشيرات لبعض أفراد الجهاز المساند للفريق للمشاركة في البطولة، وهو يشتكي الآن من أنه لن يُسمح له بالوصول إلى لوس أنجلوس "إلا قبل يوم واحد من المباراة"، بدلاً من يومين كما هو معتاد.واعتبر المسؤول في بيان أن هذه "القيود تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة وقد تضر بالتحضيرات"، مضيفاً "وبناء عليه، سيعبّر الاتحاد رسمياً عن استيائه ويتقدم بشكوى رسمية لدى عبر القنوات المناسبة".وكان مدرب المنتخب الإيراني أمير قلعه نوي قد اعتبر، الإثنين، بعد التعادل أمام 2-2 في المباراة الأولى التي أقيمت أيضاً في لوس أنجلوس، أن فريقه هو "الأكثر تعرضاً للاضطهاد في ".وبعد أشهر من الغموض المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، يشارك "تيم ميلّي" في البطولة لكنه اضطر في اللحظة الأخيرة إلى نقل معسكره إلى ، حيث اختار مقراً له بدلاً من أريزونا، كما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لنحو 15 عضواً من وفده.ووضع الجهاز الفني برنامجاً يقضي بأن "يصل الفريق إلى كل مدينة مضيفة قبل يومين من كل مباراة، ويعود إلى مقر إقامته في اليوم التالي للمباراة لضمان أفضل تحضير فني وبدني"، بحسب ما أوضح المسؤول الإيراني.لكن المنتخب الإيراني لم يتمكن خلال مباراته أمام نيوزيلندا، من الوصول إلى لوس أنجلوس إلا عشية اللقاء، واضطر إلى المغادرة فور إطلاق صافرة النهاية.وقال المسؤول: الوضع نفسه يتكرر اليوم قبيل المباراة الثانية لإيران أمام .وكانت البعثة طلبت الوصول إلى لوس أنجلوس اعتباراً من الجمعة من أجل التأقلم قبل المباراة المقررة، الأحد، في الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، لكن البيان أشار إلى أن هذا "الطلب رُفض مجدداً".