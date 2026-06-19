أشرف حكيمي يتعرض لصدمة قوية في كأس العالم 2026

وخاض منتخب المعرب مباراته الأولى ضد البرازيل
في أولى جولات دور مجموعات كأس العالم
حيث تعادلا بهدف لمثله بينما يستعدون لخوض المباراة الثانية ضد هايتي فجر السبت.
وذكرت شبكة "rmc" الفرنسية أن دائرة التحقيق
في محكمة استئناف فرساي
قد أكدت يوم الجمعة أن أشرف حكيمي
ستتم محاكمته بتهمة الاغتصاب خلال الأشهر القادمة أمام محكمة الجنايات
في مقاطعة هوت دو سين.
وأوضحت أن أشرف حكيمي تلقى ذلك الخبر خلال تواجده في معسكر منتخب المغرب
في كأس العالم بعدما تم إبلاغه ولكنه يحاول التركيز على المباراة المقبلة.
وتعود القضية إلى 25 فبراير 2023 بعدما توجهت سيدة إلى مركز الشرطة
فال دو مارن
حيث أبلغت عن تعرضها للاغتصاب من قِبل أشرف حكيمي في الليلة السابقة وأكدت عدم رغبتها في تقديم شكوى ولكن النيابة العامة
في نانتير هي من تولت ذلك.
ونفى حكيمي ذلك الأمر مرارا وتكرارا في حين زعم دفاعه أن الشابة تعمدت التلاعب به من أجل ابتزازه.
ولم تحدد السلطات القضائية
الفرنسية حتى الآن موعدا رسميا لبدء المحاكمة فيما تستمر الإجراءات القانونية تمهيدا لعرض القضية أمام المحكمة المختصة.