أشرف حكيمي يتعرض لصدمة قوية في كأس العالم 2026

وخاض منتخب المعرب مباراته الأولى ضد في أولى جولات دور مجموعات حيث تعادلا بهدف لمثله بينما يستعدون لخوض المباراة الثانية ضد هايتي فجر السبت.وذكرت شبكة "rmc" الفرنسية أن في محكمة استئناف قد أكدت يوم الجمعة أن ستتم محاكمته بتهمة الاغتصاب خلال الأشهر القادمة أمام في مقاطعة هوت دو سين.وأوضحت أن أشرف حكيمي تلقى ذلك الخبر خلال تواجده في معسكر منتخب في كأس العالم بعدما تم إبلاغه ولكنه يحاول التركيز على المباراة المقبلة.وتعود القضية إلى 25 فبراير 2023 بعدما توجهت سيدة إلى فال دو حيث أبلغت عن تعرضها للاغتصاب من قِبل أشرف حكيمي في الليلة السابقة وأكدت عدم رغبتها في تقديم شكوى ولكن في نانتير هي من تولت ذلك.ونفى حكيمي ذلك الأمر مرارا وتكرارا في حين زعم دفاعه أن الشابة تعمدت التلاعب به من أجل ابتزازه.ولم تحدد الفرنسية حتى الآن موعدا رسميا لبدء المحاكمة فيما تستمر الإجراءات القانونية تمهيدا لعرض القضية أمام المحكمة المختصة.