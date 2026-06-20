أول ضحايا مونديال 2026

وجاء خروج هايتي عقب خسارتها أمام 0-3، فيما سقط المنتخب التركي بهدف دون رد أمام ، ليتجمد رصيد المنتخبين عند صفر نقطة بعد جولتين.وتنص لوائح البطولة الجديدة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الـ12.لكن المفاجأة تكمن في أن المواجهات المباشرة أصبحت المعيار الأول لكسر التعادل في عدد النقاط، قبل فارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة، وهو ما حسم مصير المنتخبين مبكرا.ففي المجموعة الثالثة، خسرت هايتي أمام اسكتلندا ثم البرازيل، وحتى في حال فوزها على في الجولة الأخيرة فإنها لن تتمكن من تجاوز اسكتلندا بسبب نتيجة المواجهة المباشرة بينهما، ما يجعل المركز الثالث خارج متناولها.أما ، فقد خسرت أمام ثم باراغواي، وأصبحت عاجزة حسابيا عن تجاوز أي من منافسيها المباشرين في المجموعة الرابعة، حتى لو حققت الفوز على في الجولة الأخيرة، بسبب تفوق منافسيها عليها في المواجهات المباشرة.وبذلك، سجل منتخبا هايتي وتركيا اسميهما كأول منتخبين يغادران مونديال 2026 رسميا بعد جولتين فقط من انطلاق البطولة، في واحدة من أولى نتائج النظام الجديد المعتمد من .