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أول ضحايا مونديال 2026

كأس العالم 2026

2026-06-20 | 03:06
أول ضحايا مونديال 2026
1,050 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
ودع منتخبا هايتي وتركيا نهائيات مونديال 2026 رسميا بعد نهاية الجولة الـ2 من دور المجموعات ليصبحا أول منتخبين يفقدان أي فرصة لبلوغ الدور التالي حتى عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الـ3.

وجاء خروج هايتي عقب خسارتها أمام البرازيل 0-3، فيما سقط المنتخب التركي بهدف دون رد أمام باراغواي، ليتجمد رصيد المنتخبين عند صفر نقطة بعد جولتين.
وتنص لوائح البطولة الجديدة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الـ12.
لكن المفاجأة تكمن في أن المواجهات المباشرة أصبحت المعيار الأول لكسر التعادل في عدد النقاط، قبل فارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة، وهو ما حسم مصير المنتخبين مبكرا.
ففي المجموعة الثالثة، خسرت هايتي أمام اسكتلندا ثم البرازيل، وحتى في حال فوزها على المغرب في الجولة الأخيرة فإنها لن تتمكن من تجاوز اسكتلندا بسبب نتيجة المواجهة المباشرة بينهما، ما يجعل المركز الثالث خارج متناولها.
أما تركيا، فقد خسرت أمام أستراليا ثم باراغواي، وأصبحت عاجزة حسابيا عن تجاوز أي من منافسيها المباشرين في المجموعة الرابعة، حتى لو حققت الفوز على الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة، بسبب تفوق منافسيها عليها في المواجهات المباشرة.
وبذلك، سجل منتخبا هايتي وتركيا اسميهما كأول منتخبين يغادران مونديال 2026 رسميا بعد جولتين فقط من انطلاق البطولة، في واحدة من أولى نتائج النظام الجديد المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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