احذروا منتخب العراق.. رسالة قوية من ديشامب لنجوم فرنسا

وتأتي هذه التصريحات القوية لتؤكد رغبة المدرب الفرنسي ديديه في تفادي أي مفاجآت قد تعقد موقف "الديوك" في دور المجموعات بالمونديال.وطالب ديشامب لاعبي بضرورة التركيز الكامل والابتعاد عن الغرور، حيث جاء في خطابه التحذيري: "لا تظنوا أنهم منتخب ضعيف، لأنهم ليسوا كذلك إطلاقًا".وشدد المدرب على أن الكرة الآسيوية والعراقية تطورت بشكل كبير، وأن الخصم يمتلك مؤهلات قادرة على إحداث المفاجأة إذا لم يتم احترامه بالشكل الكافي.وقال المدرب في رسالته: "هل تعرفون منتخب ؟ ذهب إلى وفاز عليهم".كما أضاف مستنكرًا الاستهانة بالخصم: "هل تعرفون إسبانيا؟ لقد تعادلوا معهم في مباراة ودية سابقة قبل انطلاق 2026".