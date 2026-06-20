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السومرية نيوز ـ رياضة
وجه ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، خطابا قويا للاعبي فريقه يحذرهم فيه من التهاون أو الاستهانة بأمام منتخب العراق قبل المواجهة المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026.
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احذروا منتخب العراق.. رسالة قوية من ديشامب لنجوم فرنسا
كأس العالم 2026
2026-06-20 | 05:53
2026-06-20T05:53:21+00:00
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527 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
وجه ديديه
ديشامب
،
المدير الفني
لمنتخب
فرنسا
الأول لكرة القدم، خطابا قويا للاعبي فريقه يحذرهم فيه من التهاون أو الاستهانة بأمام منتخب
العراق
قبل المواجهة المرتقبة في
بطولة كأس العالم
2026.
وتأتي هذه التصريحات القوية لتؤكد رغبة المدرب الفرنسي ديديه
ديشامب
في تفادي أي مفاجآت قد تعقد موقف "الديوك" في دور المجموعات بالمونديال.
وطالب ديشامب لاعبي
فرنسا
بضرورة التركيز الكامل والابتعاد عن الغرور، حيث جاء في خطابه التحذيري: "لا تظنوا أنهم منتخب ضعيف، لأنهم ليسوا كذلك إطلاقًا".
وشدد المدرب على أن الكرة الآسيوية والعراقية تطورت بشكل كبير، وأن الخصم يمتلك مؤهلات قادرة على إحداث المفاجأة إذا لم يتم احترامه بالشكل الكافي.
وقال المدرب في رسالته: "هل تعرفون منتخب
بوليفيا
؟
العراق
ذهب إلى
المكسيك
وفاز عليهم".
كما أضاف مستنكرًا الاستهانة بالخصم: "هل تعرفون إسبانيا؟ لقد تعادلوا معهم في مباراة ودية سابقة قبل انطلاق
كأس العالم
2026".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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بطولة كأس
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