قصة المذيعة الأرجنتينية التي فقدت وظيفتها بسبب "دموع ميسي" (فيديو)

– رياضة



استقالت المذيعة الأرجنتينية فلورنسيا بينا من منصبها بعد زعمها كذباً وفاة ، والد .





وتألق البالغ 38 عاماً وسجل ثلاثية رائعة أعادت به الزمن إلى الوراء، ليبدأ منتخب بلاده في بفوز 3-0 على الجزائر.



وظهر النجم المخضرم باكياً بعد أحد أهدافه، وهو المشهد الذي دفع بينا للإدلاء بخبر خاطئ، وقالت المذيعة على الهواء مباشرة: لا أريد أن أبث أخباراً سيئة، لكن والد ميسي توفي للتو. وتابعت بينا: في منتصف كأس العالم، سيضطر للمغادرة.

📢 FLOR PEÑA: "La producción no la elegí yo, la puso Luzu"



#SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/jgMT2RD3NI — América TV (@AmericaTV) June 18, 2026

وأصدرت عائلة ميسي بياناً لاحقاً أكدت فيه أن ادعاء بينا غير صحيح. وجاء في البيان: عائلة ميسي تفيد بأن خورخي يمر بوضع صحي، وهو حالياً تحت إشراف طبي، ويتعافى ويتقدم بشكل إيجابي في حالته.



وأضاف بيان عائلة ميسي: في ضوء التقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، تود العائلة التعبير عن استيائها الشديد من انعدام الحساسية والاحترام واللياقة التي تعامل بها البعض مع موقف خاص وعائلي بحت.



وزاد البيان: العائلة المقربة فقط هي من تمتلك المعلومات الحقيقية والدقيقة عن حالة خورخي، لذلك، أي أو تصريح أو معلومة لا تصدر عن العائلة نفسها وقنواتها الرسمية يجب ألا تعتبر صحيحة أو موثوقة، وفي أوقات كهذه، نطالب بالمسؤولية والتبصر والإنسانية، لأن صحة الإنسان وسكينة أحبائه لا يجب أن تكون مادة للتكهنات أو الاهتمام الإعلامي غير المسؤول. وكانت المذيعة البالغة 51 عاماً قد ادعت وفاة البالغ 68 عاماً، أثناء تقديمها برنامج "إل شو ديل فيرانو" على قناة "لوزو تي في" الأرجنتينية.وتألق البالغ 38 عاماً وسجل ثلاثية رائعة أعادت به الزمن إلى الوراء، ليبدأ منتخب بلاده في بفوز 3-0 على الجزائر.وظهر النجم المخضرم باكياً بعد أحد أهدافه، وهو المشهد الذي دفع بينا للإدلاء بخبر خاطئ، وقالت المذيعة على الهواء مباشرة: لا أريد أن أبث أخباراً سيئة، لكن والد ميسي توفي للتو. وتابعت بينا: في منتصف كأس العالم، سيضطر للمغادرة.وأصدرت عائلة ميسي بياناً لاحقاً أكدت فيه أن ادعاء بينا غير صحيح. وجاء في البيان: عائلة ميسي تفيد بأن خورخي يمر بوضع صحي، وهو حالياً تحت إشراف طبي، ويتعافى ويتقدم بشكل إيجابي في حالته.وأضاف بيان عائلة ميسي: في ضوء التقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، تود العائلة التعبير عن استيائها الشديد من انعدام الحساسية والاحترام واللياقة التي تعامل بها البعض مع موقف خاص وعائلي بحت.وزاد البيان: العائلة المقربة فقط هي من تمتلك المعلومات الحقيقية والدقيقة عن حالة خورخي، لذلك، أي أو تصريح أو معلومة لا تصدر عن العائلة نفسها وقنواتها الرسمية يجب ألا تعتبر صحيحة أو موثوقة، وفي أوقات كهذه، نطالب بالمسؤولية والتبصر والإنسانية، لأن صحة الإنسان وسكينة أحبائه لا يجب أن تكون مادة للتكهنات أو الاهتمام الإعلامي غير المسؤول.

وأضافت عائلة ميسي في بيانها: نقدّر بصدق كل عبارات الدعم والاحترام والقلق التي تلقيناها، ونطلب احترام خصوصية خورخي وعائلته بأكملها وسرية أمورهم خلال هذه الفترة، وسيتم إعلان أي مستجدات مهمة في حينها من قبل العائلة عبر القنوات المناسبة.



وبعدها قدمت بينا اعتذارها في بيان خاص بها، مع تأكيد استقالتها من قناة "لوزو تي في"، وقالت: أعتذر لعائلة ميسي عن اللحظة السيئة التي أتخيل أنهم يمرون بها، أشعر بخجل عميق لأنني كنت وسيلة لنقل هذا الألم، يجب أن أوضح أن هذه المعلومة الخاطئة وصلتني خلال البث المباشر على أنها مؤكدة من فريق إنتاج البرنامج، وقد وثقت بها.



وواصلت المذيعة الأرجنتينية: ومع ذلك، أتحمل مسؤولية كوني جزءاً من هذا الخطأ، ولهذا قررت ، وأعتذر مرة أخرى من صميم قلبي، لقد أخطأت.



وأضاف تلفزيون "لوزو تي في" في بيان آخر: نأسف بشدة للخبر الذي نشر على الهواء خلال البرنامج، بالنسبة لقناتنا، بث معلومات حساسة دون التحقق المسبق أمر غير مقبول.



وكان لخورخي ميسي دوراً كبيراً في مسيرة نجله الكروية، إضافة إلى كونه وكيله ومدير أعماله خارج الملعب.