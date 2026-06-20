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قصة المذيعة الأرجنتينية التي فقدت وظيفتها بسبب "دموع ميسي" (فيديو)

كأس العالم 2026

2026-06-20 | 07:09
قصة المذيعة الأرجنتينية التي فقدت وظيفتها بسبب &quot;دموع ميسي&quot; (فيديو)
المصدر:
العربية
228 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

استقالت المذيعة الأرجنتينية فلورنسيا بينا من منصبها بعد زعمها كذباً وفاة خورخي، والد ليونيل ميسي.

وكانت المذيعة البالغة 51 عاماً قد ادعت وفاة خورخي البالغ 68 عاماً، أثناء تقديمها برنامج "إل شو ديل فيرانو" على قناة "لوزو تي في" الأرجنتينية.

وتألق ميسي البالغ 38 عاماً وسجل ثلاثية رائعة أعادت به الزمن إلى الوراء، ليبدأ منتخب بلاده مشواره في كأس العالم بفوز 3-0 على الجزائر.

وظهر النجم المخضرم باكياً بعد أحد أهدافه، وهو المشهد الذي دفع بينا للإدلاء بخبر خاطئ، وقالت المذيعة على الهواء مباشرة: لا أريد أن أبث أخباراً سيئة، لكن والد ميسي توفي للتو. وتابعت بينا: في منتصف كأس العالم، سيضطر للمغادرة.

وأصدرت عائلة ميسي بياناً لاحقاً أكدت فيه أن ادعاء بينا غير صحيح. وجاء في البيان: عائلة ميسي تفيد بأن خورخي يمر بوضع صحي، وهو حالياً تحت إشراف طبي، ويتعافى ويتقدم بشكل إيجابي في حالته.

وأضاف بيان عائلة ميسي: في ضوء التقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، تود العائلة التعبير عن استيائها الشديد من انعدام الحساسية والاحترام واللياقة التي تعامل بها البعض مع موقف خاص وعائلي بحت.

وزاد البيان: العائلة المقربة فقط هي من تمتلك المعلومات الحقيقية والدقيقة عن حالة خورخي، لذلك، أي رواية أو تصريح أو معلومة لا تصدر عن العائلة نفسها وقنواتها الرسمية يجب ألا تعتبر صحيحة أو موثوقة، وفي أوقات كهذه، نطالب بالمسؤولية والتبصر والإنسانية، لأن صحة الإنسان وسكينة أحبائه لا يجب أن تكون مادة للتكهنات أو الاهتمام الإعلامي غير المسؤول.
 
وأضافت عائلة ميسي في بيانها: نقدّر بصدق كل عبارات الدعم والاحترام والقلق التي تلقيناها، ونطلب احترام خصوصية خورخي وعائلته بأكملها وسرية أمورهم خلال هذه الفترة، وسيتم إعلان أي مستجدات مهمة في حينها من قبل العائلة عبر القنوات المناسبة.

وبعدها قدمت بينا اعتذارها في بيان خاص بها، مع تأكيد استقالتها من قناة "لوزو تي في"، وقالت: أعتذر لعائلة ميسي عن اللحظة السيئة التي أتخيل أنهم يمرون بها، أشعر بخجل عميق لأنني كنت وسيلة لنقل هذا الألم، يجب أن أوضح أن هذه المعلومة الخاطئة وصلتني خلال البث المباشر على أنها مؤكدة من فريق إنتاج البرنامج، وقد وثقت بها.

وواصلت المذيعة الأرجنتينية: ومع ذلك، أتحمل مسؤولية كوني جزءاً من هذا الخطأ، ولهذا قررت الاستقالة، وأعتذر مرة أخرى من صميم قلبي، لقد أخطأت.

وأضاف تلفزيون "لوزو تي في" في بيان آخر: نأسف بشدة للخبر الذي نشر على الهواء خلال البرنامج، بالنسبة لقناتنا، بث معلومات حساسة دون التحقق المسبق أمر غير مقبول.

وكان لخورخي ميسي دوراً كبيراً في مسيرة نجله الكروية، إضافة إلى كونه وكيله ومدير أعماله خارج الملعب.
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رياضة

كأس العالم 2026

قصة المذيعة الأرجنتينية التي فقدت

وظيفتها بسبب "دموع ميسي" (فيديو)

السومرية نيوز

ليونيل ميسي

سومرية نيوز

كأس العالم

خورخي ميسي

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الاستقالة

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