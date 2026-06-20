موقف المصابين ومصير جلال حسن.. هذه آخر أخبار معسكر منتخب العراق

وكان قد خسر أمام بنتيجة (1-4) في أولى مبارياته بالمونديال يوم الأربعاء الماضي، في مواجهة شهدت تسجيل هدف تاريخي للمهاجم ، وظهوراً مميزاً لـ" " في الشوط الأول، قبل أن ينهار اللاعبون ويتلقوا المزيد من الأهداف.ووصل وفد العراق إلى مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وهي المحطة الجديدة ضمن ترحال متكرر يطبع مشاركته في مونديال 2026، وأجرى أسود وحدة تدريبية صباحية، بعد أن كانوا قد استأنفوا تحضيراتهم في مدينة غرينبرير، حيث مقر إقامتهم خلال البطولة.وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين باستثناء "ميمي"، الذي تعرض لإصابة تتمثل في شد عضلي، ويعمل الجهاز الطبي للمنتخب على علاجه وتأهيله، فيما، لكنه سيكون في وضع أفضل قبل مباراة السنغال.أما فيما يتعلق بوضع اللاعب علي جاسم، فقد عانى من كدمة تعرض لها في رقبته خلال المباراة الأولى أمام النرويج، ويرجح أن يكون جاهزاً بنسبة كبيرة لمباراة فرنسا، خصوصاً أن اللاعب أكد للجهازين الفني والطبيوحاول غراهام ، مدرب العراق، منذ انتهاء مباراة النرويج، تحفيز اللاعبين نفسياً للمباراة المقبلة أمام فرنسا، حيث أكد لهم أن بإمكانهم تحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من صعوبة المنافس، إذ حفزهم على تقديم أفضل المستويات، تماماً كما فعلوا في أول 70 دقيقة أمام النرويج.وكان المدرب غراهام أرنولد قد منح اللاعبين راحة لمدة يوم واحد لتغيير الأجواء في معسكر أسود الرافدين، خصوصاً أن أغلب اللاعبين أصابتهم خيبة أمل بسبب نتيجة مباراة النرويج، وتذيل العراق ترتيب المجموعة التاسعة من دون نقاط، متخلفاً بفارق الأهداف عن السنغال.