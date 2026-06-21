في الولايات المتحدة.. هجمات دامية قرب ملعب يستضيف مباريات كأس العالم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا تخطف فوزا قاتلا من ساحل العاج في كأس العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في الولايات المتحدة.. هجمات دامية قرب ملعب يستضيف مباريات كأس العالم

كأس العالم 2026

2026-06-21 | 01:57
في الولايات المتحدة.. هجمات دامية قرب ملعب يستضيف مباريات كأس العالم
839 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
تشهد الولايات المتحدة مطاردة واسعة لمشتبه به في إطلاق نار قرب ملعب لمباريات كأس العالم في كانساس سيتي، فيما عرض الـFBI مكافأة بقيمة 25 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إليه.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، تجري عملية مطاردة تشارك فيها عدة وكالات أمنية للقبض على مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاما، متهم بتنفيذ سلسلة جرائم عنيفة عبر ولايتي كانساس وميسوري.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في كانساس سيتي عن مكافأة تصل إلى 25 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة أوسكار سانشيز-مونيوز، الذي وُصف بأنه رجل من أصول بيضاء ولاتينية، ويبلغ وزنه نحو 184 رطلا، ويبلغ طوله 5 أقدام و8 بوصات، وله شعر بني وعينان بنيتان ووشم على ساعده الأيمن.
وأصدرت السلطات تحذيرا شديد اللهجة للجمهور، مؤكدة أنه يجب اعتبار سانشيز-مونيوز "مسلحا وخطيرا".
وصدر أمر اعتقال بحقه على مستوى الولاية يوم الثلاثاء بعد أن قيل إنه أطلق النار على سيارة في 11 حزيران بمقاطعة واياندوت في ولاية كانساس.
وبالإضافة إلى تهمة إطلاق النار الجنائي من سلاح ناري، يواجه سانشيز-مونيوز مذكرة توقيف أخرى في المقاطعة نفسها بتهمة الاعتداء المشدد.
وقال مسؤولون في شرطة كانساس سيتي إنهم يعتقدون أن سانشيز-مونيوز هو أيضا المشتبه به الرئيسي في خمس حوادث إطلاق نار وقعت مساء الثلاثاء في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، على طول الطريق السريع "إنترستيت 70"، وعلى بعد أميال قليلة فقط من ملعب أروهيد، حيث كانت تُقام عدة مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وأسفرت حوادث إطلاق النار عن مقتل شخص واحد وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، فيما يُتوقع تعافي عدد من المصابين الآخرين.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
05:45 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
05:34 | 2026-06-21
بعد رباعية اليابان.. الشوالي يفتح النار على "نسور قرطاج": تاريخنا يُعبث به
05:26 | 2026-06-21
قصص استثنائية.. 10 سيدات أشعلن أجواء كأس العالم مبكرًا وسرقن الأضواء (صور)
04:34 | 2026-06-21
أيمن حسين يلاحق إنجازاً تاريخياً في كأس العالم
04:00 | 2026-06-21
7 لاعبين في مرمى النيران الصديقة.. ماذا عن ايمن حسين؟
03:52 | 2026-06-21
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
22.25%
16:18 | 2026-06-20
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
16:18 | 2026-06-20
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
22.15%
07:35 | 2026-06-20
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
07:35 | 2026-06-20
ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني ودور إسرائيل في العملية
14.22%
15:56 | 2026-06-19
ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني ودور إسرائيل في العملية
15:56 | 2026-06-19
بسبب ميسي.. شكوى رسمية من المنتخب الجزائري إلى الفيفا
13.99%
07:59 | 2026-06-19
بسبب ميسي.. شكوى رسمية من المنتخب الجزائري إلى الفيفا
07:59 | 2026-06-19
نائب يصوب سلاحه نحو عمال بناء في جامع ويصيب 2 منهم وسط بغداد
Play
13.73%
08:58 | 2026-06-20
نائب يصوب سلاحه نحو عمال بناء في جامع ويصيب 2 منهم وسط بغداد
08:58 | 2026-06-20
ما هي القصة وراء الإحتفال بعيد الأب في العالم؟
13.66%
03:01 | 2026-06-21
ما هي القصة وراء الإحتفال بعيد الأب في العالم؟
03:01 | 2026-06-21
المزيد
فوز العراق
فوز العراق
فوز النرويج
فوز النرويج
التعادل بين الفريقين
التعادل بين الفريقين
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الانبار.. سقوط مسيرة في قضاء الكرمة
Play
الانبار.. سقوط مسيرة في قضاء الكرمة
11:10 | 2026-06-20
توقيف منتسب وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه إثر مشاجرة داخل محكمة كركوك
Play
توقيف منتسب وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه إثر مشاجرة داخل محكمة كركوك
09:29 | 2026-06-20
نائب يصوب سلاحه نحو عمال بناء في جامع ويصيب 2 منهم وسط بغداد
Play
نائب يصوب سلاحه نحو عمال بناء في جامع ويصيب 2 منهم وسط بغداد
08:58 | 2026-06-20
احذروا منتخب العراق.. رسالة قوية من ديشامب لنجوم فرنسا
Play
احذروا منتخب العراق.. رسالة قوية من ديشامب لنجوم فرنسا
05:53 | 2026-06-20
شاهد.. تصادم قطارين شمال لندن يُخلف عشرات المصابين
Play
شاهد.. تصادم قطارين شمال لندن يُخلف عشرات المصابين
05:28 | 2026-06-20
بريقٌ يعجز عنه الشباب.. الذهب يُؤجّر لليلة واحدة وأحلام الزواج تتبخر!
Play
بريقٌ يعجز عنه الشباب.. الذهب يُؤجّر لليلة واحدة وأحلام الزواج تتبخر!
03:00 | 2026-06-20
سائقو صهاريج النفط يطالبون الحكومة بحل أزمة تعطل تفريغ حمولاتهم
Play
سائقو صهاريج النفط يطالبون الحكومة بحل أزمة تعطل تفريغ حمولاتهم
13:56 | 2026-06-19
مساومات مقابل نصب محولات الكهرباء.. فيديو
Play
مساومات مقابل نصب محولات الكهرباء.. فيديو
03:10 | 2026-06-19
حريق يلتهم مولدتين وسيارة لنقل الكاز في كربلاء (فيديو)
Play
حريق يلتهم مولدتين وسيارة لنقل الكاز في كربلاء (فيديو)
09:45 | 2026-06-18
أسرع هدف بتاريخ كأس العالم
Play
أسرع هدف بتاريخ كأس العالم
09:04 | 2026-06-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.