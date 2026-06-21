في الولايات المتحدة.. هجمات دامية قرب ملعب يستضيف مباريات كأس العالم

ووفق صحيفة " بوست"، تجري عملية مطاردة تشارك فيها عدة وكالات أمنية للقبض على مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاما، متهم بتنفيذ سلسلة جرائم عنيفة عبر ولايتي كانساس وميسوري.وأعلن الأمريكي (FBI) في عن مكافأة تصل إلى 25 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة سانشيز-مونيوز، الذي وُصف بأنه رجل من أصول بيضاء ولاتينية، ويبلغ وزنه نحو 184 رطلا، ويبلغ طوله 5 أقدام و8 بوصات، وله شعر بني وعينان بنيتان ووشم على ساعده الأيمن.وأصدرت السلطات تحذيرا شديد اللهجة للجمهور، مؤكدة أنه يجب اعتبار سانشيز-مونيوز "مسلحا وخطيرا".وصدر أمر اعتقال بحقه على مستوى الولاية يوم الثلاثاء بعد أن قيل إنه أطلق النار على سيارة في 11 حزيران بمقاطعة واياندوت في ولاية كانساس.وبالإضافة إلى تهمة إطلاق النار الجنائي من سلاح ناري، يواجه سانشيز-مونيوز مذكرة توقيف أخرى في المقاطعة نفسها بتهمة الاعتداء المشدد.وقال مسؤولون في شرطة كانساس سيتي إنهم يعتقدون أن سانشيز-مونيوز هو أيضا المشتبه به الرئيسي في خمس حوادث إطلاق نار وقعت مساء الثلاثاء في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، على طول "إنترستيت 70"، وعلى بعد أميال قليلة فقط من ، حيث كانت تُقام عدة مباريات ضمن لكرة القدم.وأسفرت حوادث إطلاق النار عن مقتل شخص واحد وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، فيما يُتوقع تعافي عدد من المصابين الآخرين.