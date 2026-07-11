هدية خاصة من رئيس الفيفا الى شاكيرا في كأس العالم

وحضرت يوم الخميس الماضي مباراة والمغرب في مدينة برفقة نجليها وساشا التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-0، بفضل هدفي وعثمان ديمبيلي.وخلال اللقاء قدم إنفانتينو هدية خاصة للمغنية الكولومبية، تمثلت في الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 موقعة منه شخصيا، ومهداة إلى عائلتها إلى جانب درع تكريمية رسمية من " " تضمنت شعارات المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة.ونشر رئيس "فيفا" مقطع فيديو يوثق اللقاء عبر حساباته الرسمية وكتب: "من دواعي سروري دائما أن ألتقيك لقد لعبتِ دائما دورا مهما في توحيد الناس من خلال القوة المشتركة للموسيقى وكرة القدم".وتعد هذه المباراة الثالثة التي تحضرها شاكيرا في مدرجات مونديال 2026، بعدما سبق لها متابعة مباراتي أمام في دور المجموعات بمدينة دالاس، وأمام في دور الـ32 بمدينة .