هدية خاصة من رئيس الفيفا الى شاكيرا في كأس العالم

ربع نهائي كاس العالم.. إنجلترا بمواجهة النرويج والارجنتين تلاعب سويسرا
13:55 | 2026-07-11
بينها عربي.. ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد
13:35 | 2026-07-11
بينها عربي.. ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد
13:35 | 2026-07-11
تأجيل 5 مباريات في افتتاح الدوري الإسباني بسبب مونديال 2026
13:19 | 2026-07-11
تأجيل 5 مباريات في افتتاح الدوري الإسباني بسبب مونديال 2026
13:19 | 2026-07-11
توضيح من الخارجية بشأن حادث إطلاق النار على زورق الصيد ووفاة الصياد العراقي
12:37 | 2026-07-11