مبابي يحقق إنجازا تاريخيا جديدا في كأس العالم

وإلى جانب تصدره قائمة هدافي عبر التاريخ برصيد 22 هدفاً بفارق هدف عن ، نجح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة.وسجل مبابي 10 أهداف في كأس العالم 2026 تفوق بهم على الذي سجل أهداف في الوصافة.ولكن الإنجاز الأهم أن مبابي أصبح أول لاعب منذ انطلاق كأس العالم في عام 1930 قبل 96 عاماً يفوز مرتين بجائزة الهداف.وحقق كيليان مبابي هداف كأس العالم الماضية 2022 في برصيد 8 أهداف وبفارق هدف عن أيضاً.الغريب أن جائزة الهداف هي الإنجاز الوحيد الذي لم يحققه ليونيل ميسي في كأس العالم رغم تسجيله 21 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالبطولة وفوزه مرتين بجائزة أفضل لاعب في 2014 و2022.ويمتلك كيليان مبابي فرصة للفوز من جديد بلقب الهداف حيث لا يزال في الثامنة والعشرين من عمره وأمامه العمر للظهور مرتين على الأقل في كأس العالم إذا ما تلافى الإصابات.يذكر أن كأس العالم 2026 شهدت لأول مرة في مسيرة الفرنسي غيابه عن نهائي المونديال بعد إحراز اللقب في 2018 والوصافة في 2022.