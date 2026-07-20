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مبابي يحقق إنجازا تاريخيا جديدا في كأس العالم

رياضة

2026-07-20 | 04:25
مبابي يحقق إنجازا تاريخيا جديدا في كأس العالم
4 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

رغم خروج منتخب فرنسا من دور الأربعة لكأس العالم 2026 وعدم وصول نجمه كيليان مبابي للمباراة النهائية لكنه حقق إنجازاً تاريخياً.



وإلى جانب تصدره قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 22 هدفاً بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجح كيليان مبابي في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة.

وسجل كيليان مبابي 10 أهداف في كأس العالم 2026 تفوق بهم على ليونيل ميسي الذي سجل ثمانية أهداف في الوصافة.

ولكن الإنجاز الأهم أن مبابي أصبح أول لاعب منذ انطلاق كأس العالم في أوروغواي عام 1930 قبل 96 عاماً يفوز مرتين بجائزة الهداف.

وحقق كيليان مبابي جائزة هداف كأس العالم الماضية 2022 في قطر برصيد 8 أهداف وبفارق هدف عن ليونيل ميسي أيضاً.

الغريب أن جائزة الهداف هي الإنجاز الوحيد الذي لم يحققه ليونيل ميسي في كأس العالم رغم تسجيله 21 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالبطولة وفوزه مرتين بجائزة أفضل لاعب في 2014 و2022.

ويمتلك كيليان مبابي فرصة للفوز من جديد بلقب الهداف حيث لا يزال في الثامنة والعشرين من عمره وأمامه العمر للظهور مرتين على الأقل في كأس العالم إذا ما تلافى الإصابات.

يذكر أن كأس العالم 2026 شهدت لأول مرة في مسيرة الفرنسي غيابه عن نهائي المونديال بعد إحراز اللقب في 2018 والوصافة في 2022.
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