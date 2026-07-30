أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات ضد إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية

رياضة

2026-07-30 | 12:29
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
2,039 شوهد

في خطوة تصعيدية تاريخية تنذر بانقسام غير مسبوق في كرة القدم العالمية، أعلن الاتحاد الأوروبي ⁠⁠لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، في ⁠⁠بيان أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على ‌‌مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى احتجاجا على خطة بيع ⁠⁠حصص لمستثمرين خارجيين ⁠⁠في شركة تابعة ستتولى إدارة ⁠⁠بطولات الفيفا، ⁠⁠بما في ⁠⁠ذلك كأس العالم.

وجاء هذا القرار الحاسم خلال اجتماع طارئ عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، ردا على الاقتراح المثير للجدل الذي طرحه رئيس "الفيفاجياني إنفانتينو، لإنشاء شركة تابعة تُدعى (FIFA Forward Enterprise)، تتولى إدارة البطولات الكبرى وبيع حصص تصل إلى 20% من ملكيتها لمستثمرين وكيانات من القطاع الخاص.
وأكد "اليويفا" في بيانه الرسمي أن تصويت الاتحادات الـ55 جاء بالموافقة المطلقة على ورقة المقاطعة، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل موقفا موحدا لحماية الرياضة من "الخصخصة" ومنع تحويل أهم حدث كروي في التاريخ إلى أصل مالي يُتداول لصالح صناديق استثمارية خاصة.
رئيس الفيفا يغطي وجهه وسط مجموعة من قيادات الكرة الأوروبية (رويترز)
ويمثل هذا الإجماع صداما مباشرا وتحديا وجوديا لـ "الفيفا"؛ إذ تعني المقاطعة غياب نخبة المنتخبات العالمية ونجوم الصف الأول عن نهائيات كأس العالم والبطولات التابعة للاتحاد الدولي، ما يهدد بإفراغ المسابقات من قيمتها الفنية والتجارية.
ويأتي القرار الأوروبي ليتوج أسبوعا من التوتر المتصاعد، عقب الكشف عن تفاصيل خطة إنفانتينو التي تبلغ قيمتها المقدرة نحو 20 مليار دولار، والتي ربط فيها منح الاتحادات الوطنية عوائد مالية ضخمة تصل إلى 40 مليون دولار لكل اتحاد، بموافقتها على المشروع قبل مهلة أقصاها 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان "اليويفا" قد وصف تلك المهلة في بيانات سابقة بأنها محاولة "لإثراء الفيفا وأصدقائه" و"شراء للأصوات"، مؤكداً أن روح كرة القدم ومسابقاتها التاريخية "ليست أصولا للتداول ولا يحق لأي جهة بيعها".
وبهذا القرار، تدخل كرة القدم العالمية أخطر أزماتها السياسية والقانونية منذ تأسيس الهيئات الحاكمة للعبة، وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه المواجهة المفتوحة بين السلطة التشريعية في زوريخ (الفيفا) والقوة الاقتصادية والفنية في أوروبا (اليويفا).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
فيفا يفتح تحقيقا مع لاعبي الأرجنتين بسبب أحداث مونديال 2026
01:45 | 2026-07-30
فيفا يفتح تحقيقا مع لاعبي الأرجنتين بسبب أحداث مونديال 2026
01:45 | 2026-07-30
بيان من الاتحاد الآسيوي بعد إعلان فيفا "بيع كأس العالم"
11:05 | 2026-07-29
أكثر النجوم كسباً للمتابعين بسبب كأس العالم.. هل تعرفهم؟
10:01 | 2026-07-29
نيمار يسدل الستار على مسيرته مع البرازيل
09:30 | 2026-07-29
أوروبا تهدد بمقاطعة كأس العالم
09:19 | 2026-07-29
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
34.46%
03:25 | 2026-07-29
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:25 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
19.61%
02:00 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
02:00 | 2026-07-29
مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح
18.69%
13:47 | 2026-07-28
مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح
13:47 | 2026-07-28
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
13.16%
07:28 | 2026-07-29
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
07:28 | 2026-07-29
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
8.08%
05:04 | 2026-07-29
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
05:04 | 2026-07-29
أسعار الدولار ترتفع مجددا.. الشراء اكثر من 150 الفا
6%
09:11 | 2026-07-29
أسعار الدولار ترتفع مجددا.. الشراء اكثر من 150 الفا
09:11 | 2026-07-29
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

حريق كبير في أربيل يمتد إلى مخيم للنازحين (فيديو)
Play
حريق كبير في أربيل يمتد إلى مخيم للنازحين (فيديو)
07:00 | 2026-07-30
"فلوس ماكو".. وزير الصحة: الحكومة تحتاج 10.8 تريليون دينار شهرياً للرواتب
Play
"فلوس ماكو".. وزير الصحة: الحكومة تحتاج 10.8 تريليون دينار شهرياً للرواتب
06:00 | 2026-07-30
اندلاع حريق كبير داخل عدد من الشركات على طريق كركوك ـ أربيل
Play
اندلاع حريق كبير داخل عدد من الشركات على طريق كركوك ـ أربيل
05:33 | 2026-07-30
بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء
Play
بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء
06:15 | 2026-07-29
برعاية الزيدي.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي
Play
برعاية الزيدي.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي
09:48 | 2026-07-28
شاهد بالفيديو.. سفن تنتظر قرب مضيق هرمز
Play
شاهد بالفيديو.. سفن تنتظر قرب مضيق هرمز
06:19 | 2026-07-28
رجال سبايدر مان يحتلون مدينة اجنبية قبل طرح الفيلم الجديد
Play
رجال سبايدر مان يحتلون مدينة اجنبية قبل طرح الفيلم الجديد
11:18 | 2026-07-27
بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في بابل
Play
بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في بابل
11:08 | 2026-07-27
مئات الأشخاص يغطون أجسادهم بالوحل بالهند.. ماذا تعرف عن مهرجان كريشنا التاريخي؟
Play
مئات الأشخاص يغطون أجسادهم بالوحل بالهند.. ماذا تعرف عن مهرجان كريشنا التاريخي؟
10:54 | 2026-07-27
نقيب المحامين: الحكومة تجاهلت مطالبنا بإلغاء قرار تهميش المحامين وتسهيل الإجراءات
Play
نقيب المحامين: الحكومة تجاهلت مطالبنا بإلغاء قرار تهميش المحامين وتسهيل الإجراءات
04:01 | 2026-07-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.