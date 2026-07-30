أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية

وجاء هذا القرار الحاسم خلال اجتماع طارئ عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، ردا على الاقتراح المثير للجدل الذي طرحه رئيس " "، ، لإنشاء شركة تابعة تُدعى (FIFA Forward Enterprise)، تتولى إدارة البطولات الكبرى وبيع حصص تصل إلى 20% من ملكيتها لمستثمرين وكيانات من القطاع الخاص.وأكد "اليويفا" في بيانه الرسمي أن تصويت الاتحادات الـ55 جاء بالموافقة المطلقة على ورقة المقاطعة، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل موقفا موحدا لحماية الرياضة من "الخصخصة" ومنع تحويل أهم حدث كروي في التاريخ إلى أصل يُتداول لصالح صناديق استثمارية خاصة.رئيس الفيفا يغطي وجهه وسط مجموعة من قيادات الكرة الأوروبية (رويترز)ويمثل هذا الإجماع صداما مباشرا وتحديا وجوديا لـ "الفيفا"؛ إذ تعني المقاطعة غياب نخبة المنتخبات العالمية ونجوم الصف الأول عن نهائيات والبطولات التابعة للاتحاد الدولي، ما يهدد بإفراغ المسابقات من قيمتها الفنية والتجارية.ويأتي القرار الأوروبي ليتوج أسبوعا من التوتر المتصاعد، عقب الكشف عن تفاصيل خطة إنفانتينو التي تبلغ قيمتها المقدرة نحو 20 مليار دولار، والتي ربط فيها منح عوائد مالية ضخمة تصل إلى 40 مليون دولار لكل اتحاد، بموافقتها على المشروع قبل مهلة أقصاها 19 سبتمبر/أيلول المقبل.وكان "اليويفا" قد وصف تلك المهلة في بيانات سابقة بأنها محاولة "لإثراء الفيفا وأصدقائه" و"شراء للأصوات"، مؤكداً أن روح كرة القدم ومسابقاتها التاريخية "ليست أصولا للتداول ولا يحق لأي جهة بيعها".وبهذا القرار، تدخل كرة القدم العالمية أخطر أزماتها السياسية والقانونية منذ تأسيس الهيئات الحاكمة للعبة، وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه المواجهة المفتوحة بين السلطة التشريعية في (الفيفا) والقوة الاقتصادية والفنية في أوروبا (اليويفا).