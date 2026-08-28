"الفيفا" يقر تعديلا مفاجئا بعد عقوبة لاعبي الأرجنتين بنهائي كأس العالم

واستجاب لطلب توجه به بشأن تعديل طريقة تنفيذ العقوبات المفروضة على لاعبي المنتخب الثلاثة: باريديس ومولينا وألمادا.الأرجنتيني إنه حصل على موافقة بأن تقتصر عقوبات الإيقاف على المباريات الدولية الودية من الفئة "أ" أو المباريات الرسمية التابعة فقط لاتحاد الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" واعتماد المباريات التي تأتي أولاً زمنيًا.ويعني ذلك أن انقضاء مدة المباريات التي تشمل العقوبة سيكون أقصر زمنيا ولن يشمل مباريات في مسابقات الفيفا الرسمية.وأكد الاتحاد الأرجنتيني في بيان أنه سيواصل استئناف العقوبات التي تضمنت أيضاً غرامات مالية وقيودا على حضور الجماهير في مباريات المنتخب على أرضه.وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر لقبه العالمي أمام إسبانيا (1 ـ 0) في الأشواط الإضافية بهدف من لكن رفاق تسببوا باندلاع أحداث فوضى واشتبكوا مع لاعبين من إسبانيا خلال احتفالات لاعبي "لاروخا" بالتتويج.وأدان 3 لاعبين من منتخب الأرجنتين إضافة إلى المدرب المساعد أيالا بسبب تلك الأحداث، وقرر وقف كل من لياندرو باريديس 10 مباريات وناهويل مولينا 7 مباريات، وتياغو ألمادا مباراة واحدة، إلى جانب إيقاف عضو الجهاز الفني روبرتو أيالا 3 مباريات.