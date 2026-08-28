الأرجنتيني "كيلي" غونزاليس مدرباً جديداً لإنتر ميامي

وأوضح النادي أن غونزاليس سيتسلم مهامه رسمياً فور حصوله على تصاريح العمل اللازمة، فيما سيواصل هويوس قيادة الفريق بصورة مؤقتة حتى وصول المدرب الجديد وجهازه المعاون.وكان هويوس قد تولى المسؤولية الفنية في نيسان/أبريل الماضي قادماً من منصب المدير الرياضي، عقب تقديم ماسكيرانو استقالته لأسباب شخصية. وحقق هويوس بداية واعدة للغاية كأفضل انطلاقة لمدرب في تاريخ من حيث عدد النقاط خلال أول ثماني مباريات، قبل أن تتراجع النتائج بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي.وتلقى هويوس ضربة إضافية بعدما قررت رابطة إيقافه مباراة واحدة وتغريم النادي لتكرار مخالفات التأخر بالعودة إلى الملعب بعد ، ما يحرمه من التواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة مونتريال المقبلة.ويأتي التغيير الفني في وقت يمر فيه إنتر بفترة صعبة؛ إذ تعثر في تحقيق أي انتصار خلال آخر خمس مباريات (تعادل وأربع هزائم)، فضلاً عن توديعه منافسات كأس الدوريات وتراجعه بفارق 10 نقاط عن ناشفيل متصدر .ويملك غونزاليس (52 عاماً) خبرة تدريبية في مع أندية روزاريو سنترال، يونيون في، وبلاتينسي، ليخوض تجريته الأولى خارج بلاده، بعد مسيرة حافلة كلاعب مثل فيها وسرقسطة وإنتر والمنتخب الأرجنتيني.وتكتسب التسمية أهمية خاصة لمعرفة غونزاليس بقائد الفريق ؛ إذ مزاملا في صفوف " " خلال تصفيات عام 2005، وسط تطلعات الإدارة لاستغلال هذه العلاقة والخبرة الفنية لتصحيح المسار، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 39 نقطة.