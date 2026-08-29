تصرف جديد يثير الجدل.. ما قصة لامين جمال؟

وأبدي يامال استياءه بعد تبديله في مواجهة إلتشي في الجولة الافتتاحية وهي المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف نظيفة.كما رفض جمال تحية جماهير برشلونة بعد الفوز على أتليتك خلال مباراة الفريقين ما أثار كبيرا حول الحالة النفسية للنجم الشاب.ولم يتضح حتى الآن سبب مغادرة اللاعب إذ قد يكون الأمر مرتبطا بالإرهاق أو بحاجة شخصية دون وجود تأكيد على وجود مشكلة أخرى.ومع ذلك أثار تصرف جمال استغراب بعض جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسائلت عما أصابه وجعله يمر بهذه الحالة.ويرى بعض المشجعين أن اللاعب يمر بمرحلة تحتاج إلى مزيد من الهدوء والتركيز بينما دافع آخرون عنه واعتبروا أن مغادرته لا تستحق كل هذا الجدل.ورغم الغموض الذي يكتنف حالة لامين النفسية نفى مدرب برشلونة أي مخاوف بشأن هذا الأمر.وقال للصحفيين: "في المباراة الأولى أمام إلتشي كان يعاني من مشكلة بسيطة، مجرد صداع".