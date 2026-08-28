اليكم نتيجة قرعة الدوري الأوروبي

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي
"يوروبا ليغ" يوم 16 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 28 يناير 2027.
وتقام مباريات الملحق الإقصائي يومي 18 و25 فبراير 2027، بينما تقام مواجهات دور الـ16 يومي 11 و18 مارس 2027، وتلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي 8 و15 أبريل 2027، في حين تقام مواجهات نصف النهائي يومي 29 أبريل و6 مايو 2027، على أن تختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية يوم 26 مايو 2027.
وفي ما يلي نتائج قرعة الدوري الأوروبي كاملة:
المستوى الأول:
مباريات باير ليفركوزن
: مارسيليا، ليون
، سالزبورغ، دينامو زغرب
، تشيلجي، ليتش بوزنان، بشكتاش، أوفي كريت
مباريات بنفيكا
: ألكمار، ميلان
، سلتيك، فيكتوريا بلزن
، ليتش بوزنان، أومونيا، أوفي كريت، نيميخن
مباريات يوفنتوس
: ريال سوسييداد
، ألكمار، رين، فيرينتسفاروش، أومونيا، سيلتا فيغو
، نيميخن، هبوعيل بئر السبع
مباريات ميلان: بنفيكا، أولمبياكوس، فيرينتسفاروش، سالزبورغ، سندرلاند، بورنموث، أرارات أرمينيا، ليلستروم
مباريات ليون: ليفركوزن
، ريال سوسييداد، يونيون سان جيلواز، أندرلخت، كريستال بالاس
، ياغيلونيا، ليلستروم، هوفنهايم
مباريات ألكمار: يوفنتوس، بنفيكا، دينامو زغرب، سبارتا براغ، شتورم غراتس، سندرلاند، هبوعيل بئر السبع، أرارات أرمينيا
مباريات أولمبياكوس: ميلان، مارسيليا، سبارتا براغ، رين، ياغيلونيا، تشيلجي، هوفنهايم، تورينسي
مباريات ريال سوسييداد: ليون، يوفنتوس، فيكتوريا
بلزن، يونيون سان جيلواز، بورنموث، كريستال
بالاس، تورينسي، بشكتاش
مباريات مارسيليا: أولمبياكوس، ليفركوزن، أندرلخت، تشيلجي، سيلتا فيغو، شتورم غراتس، ليلستروم، بشكتاش
المستوى الثاني:
مباريات فيرينتسفاروش: يوفنتوس، ميلان، فيكتوريا بلزن، سلتيك، تشيلجي، ليخ بوزنان، تورينسي، هوفنهايم
مباريات فيكتوريا بلزن: بنفيكا، ريال سوسييداد، يونيون سان جيلواز، فيرينتسفاروش، ياغيلونيا، بورنموث، ليفسكي صوفيا
، ليلستروم
مباريات يونيون سان جيلواز: ريال سوسييداد، ليون، سلتيك، فيكتوريا بلزن، ليتش بوزنان، سيلتا فيغو، هبوعيل بئر السبع، بشكتاش
مباريات دينامو زغرب: ليفركوزن، ألكمار، أندرلخت، رين، شتورم غراتس، سندرلاند، نيميخن، هبوعيل بئر السبع
مباريات سالزبورغ: ميلان، ليفركوزن، سبارتا براغ، أندرلخت، كريستال بالاس، تشيلجي، أرارات أرمينيا، ليفسكي صوفيا
مباريات سلتيك: مارسيليا، بنفيكا، فيرينتسفاروش، يونيون سان جيلواز، سيلتا فيغو، أومونيا، بشكتاش، تورينسي
مباريات سبارتا براغ: ألكمار، أولمبياكوس، رين، سالزبورغ، بورنموث، كريستال بالاس، ليلستروم، أرارات أرمينيا
مباريات رين: أولمبياكوس، يوفنتوس، دينامو زغرب، سبارتا براغ، أومونيا، شتورم غراتس، أوفي كريت، نيميخن
مباريات أندرلخت: ليون، مارسيليا، سالزبورغ، دينامو زغرب، سندرلاند، ياغيلونيا، هوفنهايم، أوفي كريت
المستوى الثالث:
مباريات شتورم غراتس: مارسيليا، ألكمار، رين، دينامو زغرب، تشيلجي، بورنموث، أوفي كريت، هوفنهايم
مباريات ليخ بوزنان: ليفركوزن، بنفيكا، فيرينتسفاروش، يونيون سان جيلواز، سندرلاند، كريستال بالاس، تورينسي، أوفي كريت
مباريات كريستال بالاس: ريال سوسييداد، ليون، سبارتا براغ، سالزبورغ، ليخ بوزنان، ياغيلونيا، تورينسي، بشكتاش
مباريات بورنموث: ميلان، ريال سوسييداد، فيكتوريا بلزن، سبارتا براغ، شتورم غراتس، سيلتا فيغو، هبوعيل بئر السبع، ليلستروم
مباريات سندرلاند: ألكمار، ميلان، دينامو زغرب، أندرلخت، ياغيلونيا، ليتش بوزنان، ليفسكي صوفيا، تورينسي
مباريات تشيلجي: أولمبياكوس، ليفركوزن، سالزبورغ، فيرينتسفاروش، أومونيا، شتورم غراتس، نيميخن، أرارات أرمينيا
مباريات ياغيلونيا: ليون، أولمبياكوس، أندرلخت، فيكتوريا بلزن، كريستال بالاس، شتورم غراتس، أرارات أرمينيا، ليفسكي صوفيا
مباريات أومونيا: بنفيكا، يوفنتوس، سلتيك، رين، سيلتا فيغو، تشيلجي، بشكتاش، نيميخن
مباريات سيلتا فيغو: يوفنتوس، مارسيليا، يونيون سان جيلواز، سلتيك، بورنموث، أومونيا، ليلستروم، هبوعيل بئر السبع.
المستوى الرابع:
مباريات هوفنهايم: ليون، أولمبياكوس، فيرينتسفاروش، أندرلخت، شتورم غراتس، كريستال بالاس، بشكتاش، أوفي كريت
مباريات بشكتاش: مارسيليا، ليفركوزن، يونيون سان جيلواز، سلتيك، كريستال بالاس، أومونيا، هبوعيل بئر السبع، هوفنهايم
مباريات تورينسي: أولمبياكوس، ريال سوسيداد
، سلتيك، فيرينتسفاروش، سندرلاند، ليخ بوزنان، أرارات أرمينيا، ليلستروم
مباريات هبوعيل بئر السبع: يوفنتوس، ألكمار، دينامو زغرب، يونيون سان جيلواز، سيلتا فيغو، بورنموث، أوفي كريت، بشكتاش
مباريات نيميخن: بنفيكا، يوفنتوس، رين، دينامو زغرب، أومونيا، تشيلجي، ليفسكي صوفيا، أرارات أرمينيا
مباريات أوفي كريت: ليفركوزن، بنفيكا، أندرلخت، رين، ليتش بوزنان، شتورم غراتس، هوفنهايم، هبوعيل بئر السبع
مباريات ليلستروم: ريال سوسيداد، ليون، فيكتوريا بلزن، سبارتا براغ، بورنموث، سيلتا فيغو، تورينسي، ليفسكي صوفيا
مباريات ليفسكي صوفيا: ميلان، مارسيليا، سالزبورغ، فيكتوريا بلزن، ياغيلونيا، سندرلاند، ليلستروم، نيميخن
مباريات أرارات أرمينيا: ألكمار، ميلان، سبارتا براغ، سالزبورغ، تشيلجي، ياغيلونيا، نيميخن، تورينسي