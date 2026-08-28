اليكم نتيجة قرعة الدوري الأوروبي

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من مسابقة "يوروبا ليغ" يوم 16 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 28 يناير 2027.وتقام مباريات الملحق الإقصائي يومي 18 و25 فبراير 2027، بينما تقام مواجهات دور الـ16 يومي 11 و18 مارس 2027، وتلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي 8 و15 أبريل 2027، في حين تقام مواجهات نصف النهائي يومي 29 أبريل و6 مايو 2027، على أن تختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية يوم 26 مايو 2027.وفي ما يلي نتائج قرعة الدوري الأوروبي كاملة:المستوى الأول:مباريات : مارسيليا، ، سالزبورغ، ، تشيلجي، ليتش بوزنان، بشكتاش، أوفي كريتمباريات : ألكمار، ، سلتيك، ، ليتش بوزنان، أومونيا، أوفي كريت، نيميخنمباريات : ، ألكمار، رين، فيرينتسفاروش، أومونيا، ، نيميخن، هبوعيل بئر السبعمباريات ميلان: بنفيكا، أولمبياكوس، فيرينتسفاروش، سالزبورغ، سندرلاند، بورنموث، أرارات أرمينيا، ليلستروممباريات ليون: ، ريال سوسييداد، يونيون سان جيلواز، أندرلخت، ، ياغيلونيا، ليلستروم،مباريات ألكمار: يوفنتوس، بنفيكا، دينامو زغرب، سبارتا براغ، شتورم غراتس، سندرلاند، هبوعيل بئر السبع، أرارات أرمينيامباريات أولمبياكوس: ميلان، مارسيليا، سبارتا براغ، رين، ياغيلونيا، تشيلجي، هوفنهايم، تورينسيمباريات ريال سوسييداد: ليون، يوفنتوس، بلزن، يونيون سان جيلواز، بورنموث، بالاس، تورينسي، بشكتاشمباريات مارسيليا: أولمبياكوس، ليفركوزن، أندرلخت، تشيلجي، سيلتا فيغو، شتورم غراتس، ليلستروم، بشكتاشالمستوى الثاني:مباريات فيرينتسفاروش: يوفنتوس، ميلان، فيكتوريا بلزن، سلتيك، تشيلجي، ليخ بوزنان، تورينسي، هوفنهايممباريات فيكتوريا بلزن: بنفيكا، ريال سوسييداد، يونيون سان جيلواز، فيرينتسفاروش، ياغيلونيا، بورنموث، ليفسكي ، ليلستروممباريات يونيون سان جيلواز: ريال سوسييداد، ليون، سلتيك، فيكتوريا بلزن، ليتش بوزنان، سيلتا فيغو، هبوعيل بئر السبع، بشكتاشمباريات دينامو زغرب: ليفركوزن، ألكمار، أندرلخت، رين، شتورم غراتس، سندرلاند، نيميخن، هبوعيل بئر السبعمباريات سالزبورغ: ميلان، ليفركوزن، سبارتا براغ، أندرلخت، كريستال بالاس، تشيلجي، أرارات أرمينيا، ليفسكي صوفيامباريات سلتيك: مارسيليا، بنفيكا، فيرينتسفاروش، يونيون سان جيلواز، سيلتا فيغو، أومونيا، بشكتاش، تورينسيمباريات سبارتا براغ: ألكمار، أولمبياكوس، رين، سالزبورغ، بورنموث، كريستال بالاس، ليلستروم، أرارات أرمينيامباريات رين: أولمبياكوس، يوفنتوس، دينامو زغرب، سبارتا براغ، أومونيا، شتورم غراتس، أوفي كريت، نيميخنمباريات أندرلخت: ليون، مارسيليا، سالزبورغ، دينامو زغرب، سندرلاند، ياغيلونيا، هوفنهايم، أوفي كريتالمستوى الثالث:مباريات شتورم غراتس: مارسيليا، ألكمار، رين، دينامو زغرب، تشيلجي، بورنموث، أوفي كريت، هوفنهايممباريات ليخ بوزنان: ليفركوزن، بنفيكا، فيرينتسفاروش، يونيون سان جيلواز، سندرلاند، كريستال بالاس، تورينسي، أوفي كريتمباريات كريستال بالاس: ريال سوسييداد، ليون، سبارتا براغ، سالزبورغ، ليخ بوزنان، ياغيلونيا، تورينسي، بشكتاشمباريات بورنموث: ميلان، ريال سوسييداد، فيكتوريا بلزن، سبارتا براغ، شتورم غراتس، سيلتا فيغو، هبوعيل بئر السبع، ليلستروممباريات سندرلاند: ألكمار، ميلان، دينامو زغرب، أندرلخت، ياغيلونيا، ليتش بوزنان، ليفسكي صوفيا، تورينسيمباريات تشيلجي: أولمبياكوس، ليفركوزن، سالزبورغ، فيرينتسفاروش، أومونيا، شتورم غراتس، نيميخن، أرارات أرمينيامباريات ياغيلونيا: ليون، أولمبياكوس، أندرلخت، فيكتوريا بلزن، كريستال بالاس، شتورم غراتس، أرارات أرمينيا، ليفسكي صوفيامباريات أومونيا: بنفيكا، يوفنتوس، سلتيك، رين، سيلتا فيغو، تشيلجي، بشكتاش، نيميخنمباريات سيلتا فيغو: يوفنتوس، مارسيليا، يونيون سان جيلواز، سلتيك، بورنموث، أومونيا، ليلستروم، هبوعيل بئر السبع.المستوى الرابع:مباريات هوفنهايم: ليون، أولمبياكوس، فيرينتسفاروش، أندرلخت، شتورم غراتس، كريستال بالاس، بشكتاش، أوفي كريتمباريات بشكتاش: مارسيليا، ليفركوزن، يونيون سان جيلواز، سلتيك، كريستال بالاس، أومونيا، هبوعيل بئر السبع، هوفنهايممباريات تورينسي: أولمبياكوس، ، سلتيك، فيرينتسفاروش، سندرلاند، ليخ بوزنان، أرارات أرمينيا، ليلستروممباريات هبوعيل بئر السبع: يوفنتوس، ألكمار، دينامو زغرب، يونيون سان جيلواز، سيلتا فيغو، بورنموث، أوفي كريت، بشكتاشمباريات نيميخن: بنفيكا، يوفنتوس، رين، دينامو زغرب، أومونيا، تشيلجي، ليفسكي صوفيا، أرارات أرمينيامباريات أوفي كريت: ليفركوزن، بنفيكا، أندرلخت، رين، ليتش بوزنان، شتورم غراتس، هوفنهايم، هبوعيل بئر السبعمباريات ليلستروم: ريال سوسيداد، ليون، فيكتوريا بلزن، سبارتا براغ، بورنموث، سيلتا فيغو، تورينسي، ليفسكي صوفيامباريات ليفسكي صوفيا: ميلان، مارسيليا، سالزبورغ، فيكتوريا بلزن، ياغيلونيا، سندرلاند، ليلستروم، نيميخنمباريات أرارات أرمينيا: ألكمار، ميلان، سبارتا براغ، سالزبورغ، تشيلجي، ياغيلونيا، نيميخن، تورينسي