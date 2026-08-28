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رد فعل ريال مدريد على قرعة دوري أبطال أوروبا

رياضة

2026-08-28 | 07:22
رد فعل ريال مدريد على قرعة دوري أبطال أوروبا
619 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
يواجه ريال مدريد تحديا كبيرا في منافسة هذا العام بعد موسمين متتاليين تم إقصاؤه فيهما في مرحلة ربع النهائي على يد أرسنال وبايرن ميونيخ.

وأسفرت القرعة عن مواجهات صعبة لفريق جوزيه مورينيو تشمل مباريات آرسنال وإنتر میلان و آیندهوفن وروما ولا يبزيغ وشاختار دونيستك ولاسك وآيك أثينا.
وتحدث إميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن انطباعات الفريق بشأن قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.
وقال بوتراغينيو الذي حضر مراسم القرعة في موناكو ممثلا لنادي ريال مدريد في تصريحات نشرتها "Movistar" :"تتسم البطولة دائما بأنها صعبة للغاية".
وأضاف: "كل" مباراة تكون شاقة وتشهد منافسة قوية لا بد من التحلي بالعقلية المناسبة وتقديم الأداء المطلوب في الملعب نخوض غمار هذه البطولة بحماس كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل مثل عادتنا".
وتابع: "الهدف هو إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى لتجنب جولة خروج المغلوب الأولية والتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر وسط كل أجواء الإثارة المعهودة".
ويشارك 36 فريقا في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا مثلما كان الحال في النسخة السابقة بعد تغيير النظام.
ويلتقي كل فريق مع 8 منافسين مختلفين بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارجه، حسب القواعد المنصوص عليها.
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