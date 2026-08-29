"الليغا" تتقدم بشكوى ضد برشلونة

وحقق برشلونة فوزا على أتلتيك بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من .واعتدت الشرطة على مشجع لبرشلونة قبل مباراة إلتشي في الجولة الثانية من حيث كان يحمل علم الاستقلال الكتالوني مما أدى إلى حالة غضب شديد.ووجهت جماهير برشلونة في مباراة أتلتيك بلباو خاصة أولئك المتواجدين في المدرج الجنوبي هتافات معادية لإسبانيا والمنتخب في مباراة أمس.وذكرت صحيفة "سبورت" أن أدرجت خمسة حوادث في تقريرها عن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وأحالتها إلى ولجنة مكافحة العنف التابعتين للاتحاد الإسباني حيث ترى ان ما حدث يشكل سلوكا يستوجب العقاب.وقد وقع الحادث الأول قبل دقيقتين من انطلاق المباراة عندما هتف مشجعو المدرج الجنوبي "تبا لإسبانيا تبا للمنتخب" لمدة 10 ثوان تقريبا كما سمع الهتاف نفسه من جديد في الدقيقة 19 لنفس المدة.في حين سمع هتاف "أحمق، أحمق" لمدة 10 ثوان من المدرج نفسه في الدقيقة 56 كما وجهت هافات معادية ضد في الدقيقة 92، وأخرى ضد في نهاية اللقاء.وأفادت أن الأمر يعود للجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف من أجل تقييم شكوى رابطة الدوري الإسباني وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العقوبات يستوجب فرضها جراء ما حدث.