رقم تاريخي في الكلاسيكو.. مبابي يتجاوز رونالدو وبنزيمة

وسجل مبابي هدفي في المباراة التي أقيمت على ملعب " "، وكان أبرزها هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 87، ليمنح الفريق الملكي انتصارا ثمينا على أرض منافسه.وفي مواجهة مباشرة مع النجم الإسباني الشاب لامين يامال، أحد أبرز منافسيه على ، نجح مبابي في فرض حضوره بتسجيل هدفين أطاح بهما بحامل اللقب.وافتتح المهاجم الفرنسي التسجيل في الدقيقة 41، قبل أن يتمكن البرازيلي رافينيا من إدراك التعادل لبرشلونة بعد مرور ساعة بقليل من بداية اللقاء.وشهدت المباراة مواجهة مثيرة ومفتوحة، أتيحت خلالها فرص تهديفية لكل من مبابي ويامال قبل هدف التعادل.كما تألق الحارس الأوكراني أندري لونين، الذي شارك أساسيا مع ريال بدلا من الحارس المصاب تيبو كورتوا، بعدما تصدى ببراعة لمحاولة خطيرة من لاعب برشلونة جيرارد مارتين.لكن مبابي عاد ليحسم المواجهة قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، مسجلا هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من مواطنه إدواردو كامافينغا من الجهة اليمنى قرب خط المرمى.وسبقت الهدف مهارة فردية رائعة من النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي لعب دورا مهما في بناء الهجمة الحاسمة.وبهذا الانتصار، نجح ريال مدريد بقيادة مدربه في حسم خارج أرضه، وتقليص الفارق مع برشلونة في سباق المنافسة على لقب .كم هدفا سجل مبابي في شباك برشلونة؟ورفع مبابي رصيده إلى 14 هدفا خلال 11 مباراة خاضها أمام برشلونة في مختلف المسابقات، من بينها 8 أهداف في 7 مباريات كلاسيكو بقميص ريال مدريد.وسجل النجم الفرنسي هدفين في مواجهة الإثنين، كان ثانيهما هدف الفوز في الدقيقة 87، لينهي سلسلة انتصارات برشلونة المتتالية منذ بداية الموسم في الدوري الإسباني.وبهذا الإنجاز، أصبح مبابي قد سجل ثنائيتين في مباريات الكلاسيكو ضمن الدوري الإسباني، متفوقا على اثنين من أبرز أساطير ريال مدريد، البرتغالي والفرنسي كريم بنزيمة، اللذين سجل كل منهما ثنائية واحدة في مباريات الكلاسيكو بالدوري، وفقما ذكر موقع "فوتبول 360".وبدأت علاقة مبابي التهديفية المميزة أمام برشلونة خلال فترة لعبه مع الفرنسي، إذ سجل 6 أهداف في 4 مباريات أمام الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا.وكان أبرز إنجازاته آنذاك تسجيل ثلاثية "هاتريك" على عام 2021، في واحدة من أشهر مبارياته أمام برشلونة.مبابي يصل إلى 100 هدف مع ريال مدريدوصل مبابي إلى حاجز 100 هدف بقميص ريال مدريد خلال 116 مباراة في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى النادي الإسباني قادما من باريس عام 2024.وإلى جانب أهدافه المئة، قدّم النجم الفرنسي 15 تمريرة حاسمة لزملائه.وخلال الموسم الحالي، سجل مبابي 14 هدفا في 13 مباراة بمختلف المسابقات، من بينها 11 هدفا خلال 10 مباريات في الدوري الإسباني.وبلغ متوسطه التهديفي مع ريال مدريد نحو 0.86 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل يعكس تأثيره الهجومي الكبير منذ وصوله إلى ملعب "سانتياغو برنابيو".كم مباراة كلاسيكو فاز بها مورينيو؟احتفل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعودته إلى مباريات الكلاسيكو بعد غياب دام 13 عاما، بتحقيق انتصار جديد على برشلونة، ليضيف فصلا آخر إلى تاريخ مواجهاته مع الفريق الكتالوني.وخلال فترته الأولى في تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، خاض مورينيو 17 مباراة كلاسيكو رسمية أمام برشلونة، حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات، مقابل 6 هزائم.وكانت أول مواجهة له أمام برشلونة قد انتهت بهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-0 في 2010.إلا أن مورينيو تمكن لاحقا من قيادة ريال مدريد إلى الفوز بكأس ملك إسبانيا عام 2011، ثم التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2011-2012.ورفع الفوز في كلاسيكو الإثنين رصيد انتصارات مورينيو الرسمية على برشلونة إلى 6 انتصارات خلال فترتيه التدريبيتين مع ريال مدريد.