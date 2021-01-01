بالفيديو: حدثان عراقيان بارزان سجلهما التاريخ في مثل هذا اليوم!

1925 - قيام الدولة السورية خلفًا للاتحاد السوري، نتيجة اتحاد دولة دمشق ودولة حلب.1935 - الزعيم التركي مصطفى كمال يتسمى باسم كمال أتاتورك والذي يعني أبو الأتراك.1952 - إعلان الدستور الأردني.1960 - رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم يسمح بعودة الأحزاب السياسية ما عدا الحزب الشيوعي.1985 - إجراء أول مكالمة بهاتف نقال في المملكة المتحدة.2009 - الحكومة العراقية تتسلم السيطرة على المنطقة الخضراء في بغداد من القوات متعددة الجنسيات2014 - لاتفيا تصبح الدولة الثامنة عشرة التي تعتمد اليورو.