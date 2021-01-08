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سوريا تصادر ممتلكات شركة نفط العراق… تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم (فيديو)
2021-01-08 | 09:13
3,774 مشاهدة
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أحداث عالمية كثيرة حصلت في مثل هذا اليوم، تعرفوا اليها في الفيديو المرفق.
1941 – الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء بعد الهجوم على بيرل هاربر.
1949 - تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا.
1952 - مقتل مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد
1969 - سوريا تصادر ممتلكات شركة نفط العراق.
1987 - الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفيتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان في واشنطن اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة المدى المركزة في أوروبا.
1991 - تأسيس اتحاد الدول المستقلة والتي جمعت الدول الخمسة عشر المستقلة عن الاتحاد السوفيتي.
2007 - مقتل المخرج العراقي عدنان إبراهيم بعد طعنه في رقبته أمام مكتبه في العاصمة السورية دمشق.
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