بالفيديو: اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

1934 - بدء الحرب الأهلية في النمسا.1941 - القوات الألمانية تصل شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية.1949 - اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا.1953 - توقيع إتفاقية جلاء مصر من السودان.1963 - الأرجنتين تطلب من إسبانيا تسليمها رئيسها الأسبق خوان بيرون لمحاكمته بتهم الفساد والقتل والتعذيب.2007 - الحكم على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.2009 - تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم في حادثة غير مسبوقة.