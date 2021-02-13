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بالفيديو: قصف ملجأ العامرية في بغداد... أبرز ما حدث اليوم!
2021-02-13 | 04:00
271 مشاهدة
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يصادف في مثل هذا اليوم حادثة قصف ملجأ العامرية في بغداد، التي حصلت عام 1991 ونتج عنها مقتل 408 شخص. في الفيديو النالي، تعرفوا الى ابرز ما حدث في هذا اليوم، على الصعيد العالمي.
1942 - الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن غزو بريطانيا
1946 - اختيار مدينة نيويورك الأمريكية مقرًا لهيئة الأمم المتحدة.
1974 - الاتحاد السوفيتي يطرد الأديب والكاتب ألكسندر سولجنيتسين من البلاد وتجرده من جنسيته بسبب معارضته للحكم.
1991 - قصف ملجأ العامرية في بغداد مما أدى إلى مقتل 408 شخص.
2017 - مقتل كم جونغ نام الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كم جونغ أون
2019 - افتتاح مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة بحضور لافت لدول عربية وإسرائيل.
2-13 - اليوم العالمي للإذاعة
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