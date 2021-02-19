بالفيديو: العراق يعلن تفشي سلالة "كورونا" الجديدة بين الأطفال والشباب

حسن التميمي دعا جميع المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية عبر تنفيذ جميع القرارات الصادرة من الجهات المختصة.الحكومة العراقية فرضت حظر تجوال ليلي لمدة أسبوعين بدءا من الخميس وإغلاق المدارس وأماكن عامة بينها المساجد والمراكز التجارية.الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة : السلالة الجديدة المكتشفة لكورونا تتميز بسرعة الانتشار.