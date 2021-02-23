بالفيديو: القيمة السوقية لعملة بيتكوين تصل الى تريليون دولار

1- شركة فورد ستبيع فقط سيارات كهربائية بحلول عام 20302- هكر يخترقون صفحة جامعة تل ابيب الاسرائيلية على فيسبوك.3- القيمة السوقية لعملة بيتكوين تصل الى تريليون دولار4- جوجل تحدث تطبيق يوتيوب لاجهزة الاندرويد لتدعم اعلى جودة للفيديو5- كندا تتعهد بان تكون ثاني دولة تجعل فيسبوك تدفع رسوما مقابل المحتوى الاخباري6- العثور على برامج ضارة جديدة في 30 الف جهاز ماك7- شركة تسلا تحقق ارباحا بلغت مليار دولار من استثماراتها في عملة بيتكوين