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بالفيديو: قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية الخاصة بالانتخابات
2021-09-13 | 01:30
685 مشاهدة
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ابرز مقررات مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية الخاصة بالانتخابات: توجيه اللجنة الأمنية العليا بحماية وتأمين نقل (عصا الذاكرة) الخاصة بنتائج الانتخابات.
- إلزام الوزارات والهيئات بالسماح لموظفيها المسجلين كموظفي اقتراع بالحضور إلى المفوضية للتدريب.
- توجيه اللجنة الأمنية العليا بتخصيص (قناة اتصال راديوية) لتأمين الاتصالات مع القوات الأمنية.
- توجيه وزارة المالية بتشكيل لجنة لصرف أجور موظفي الاقتراع.
- المصادقة على محاضر شطب المواد المتضررة والمستهلكة والتالفة في مخازن المفوضية.
وغيرها من القرارات التي تشاهدونها في الفيديو المرفق.
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